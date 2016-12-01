دول الأوبك تتفق على خفض الإنتاج والبترول ينتعش





توصلت الدول الأربعة عشر المشكلة للأوبك أمس الأربعاء إلى اتفاق لخفض إنتاجها النفطي. وعلى الفور، ارتفعت وتجاوزت أسعار البرميل 50 دولارا في لندن، بزيادة $8 في فترة ما بعد الظهر. ورغم العداء بين السعودية وإيران، إلا أن الدول الأربعة عشر توصلت إلى اتفاق هو الأول من نوعه منذ عام 2008، إلى خفض إنتاجها. القرار كان منتظرا بفارغ الصبر من قبل الأسواق، هذا الاتفاق الذي اعتقد كثير من المراقبين أنه لن يتسبب برد فعل فوري على سعر النفط الخام. لكن فور أول أخبار وكالات الأنباء والتي تم الإعلان عبرها عن حل وسط في فترة بعد الظهر، ارتفعت أسعار النفط فوق 50 دولارا. بزيادة قدرها $8 منذ يوم الافتتاح. وبعد الظهر، لعدم وجود إعلان رسمي لمنظمة أوبك، وتفاصيل الاتفاق لم تكن معروفة. ولكن وفقا لرويترز، تمت الموافقة بهدف الحد من الإنتاج، والذي كان اتفاقا مبدئيا يوم 28 سبتمبر في الجزائر العاصمة. هذا وقد كان يستخرج ما بين 32.5 و 33.6 مليون برميلا يوميا ما بين 0.8 و 1.3 مليون برميل يوميا أقل من الإنتاج الحالي. والهدف هو الحد من فائض الطلب لأكثر من عامين مقابل الاستهلاك العالمي. هذه الطاقة الزائدة هي السبب الرئيسي للانهيار بالطبع، بـ$60 منذ صيف عام .2014 تلتزم المملكة العربية السعودية بخفض كبير في إنتاجها، حوالي 500,000 برميل يوميا وفقا لبعض المصادر.