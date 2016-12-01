فترة انتقالية لمدة سنتين ضمن مشروع قانون التقاعد بتعليمات من بوتفليقة





صوت نواب الغرفة السفلى للبرلمان بالأغلبية على التعديل الذي تقدم به رئيس الجمهورية “عبد العزيز بوتفليقة وجاء على لسان وزير العمل”محمد الغازي” والذي يقضي بفترة انتقالية لمدة سنتين تمنح حق الاستفادة من معاش التقاعد للعامل الذي أتم مدة عمل تعادل 32 سنة شرط أن يبلغ هذا الأخير 58 سنة، سنة 2017و58 سنة، سنة 2018 مع دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي، في الوقت الذي أعلن الأفافاس رفضه للمشروع و صوت فيه كل من حزب العمال وتكتل الجزائر الخضراء بـ«لا” مطالبين بإلغاء التقاعد دون شرط السن. خلال جلسة علنية خصصت للتصويت على مشروع قانون التقاعد بالمجلس الشعبي الوطني، أكد المسؤول الأول على قطاع العمل والضمان الاجتماعي “محمد الغازي”، أن القاضي الأول للبلاد أسدى تعليمات تتضمن تعديلات على مشروع قانون التقاعد، حيث يتضمن هذا التعديل فترة انتقالية لمدة سنتين تمنح حق استفادة العامل الأجير الذي أتم مدة العمل 32 سنة مع دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي شرط أن يبلغ هذا الأخير سن 58 سنة 2017 و 59 سنة سنة 2018 ، حيث يبقى القانون ساري المفعول إلى غاية 2019 ، وهو الأمر الذي جعل النواب يصفقون تعبيرا عن فرحهم لاستجابة بوتفليقة لمطلب الطبقة الشغيلة وتجنيب البلاد كارثة حقيقية وتحضيره لهم نفسيا إلى غاية التطبيق الفعلي لمشروع قانون التقاعد سنة 2019 حسبهم.





الغازي” الإجراء الذي اقره الرئيس يدخل في إطار الاهتمام بالطبقة العمالية”





وفي هذا السياق أكد ذات المسؤول لدى تقدمه بالتعديل الذي قدمه بتعليمات من طرف الرئيس عقب جلسة التصويت على مشروع قانون تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن الإجراء الذي أقره الرجل الأول في البلاد أتى في إطار المتابعة و الاهتمام المستمر الذي يوليه بوتفليقة للطبقة العمالية بأرض الوطن بمختلف شرائحها قصد التكفل بكافة انشغالاتها، وأضاف “لاسيما فيما خص حق الاستفادة من معاش التقاعد دون التأثير على التوازنات المالية للصندوق، موضحا بأن المطلوب من الجميع العمل على ترقية آليات العمل والتضامن بين جميع مكونات المجتمع الجزائري للتوصل إلى مستويات مقبولة وللتجاوب الايجابي مع المراحل المقبلة.





الأفافاس “تأجيل سريان قانون التقاعد لسنتين لن يغير شيئا في مضمون القانون”





أعلنت جبهة القوى الاشتراكية رفضها لمشروع القانون المتعلق بالتقاعد قناعة منها بأنه جائر، منددة بإقصاء الشركاء الاجتماعيين والسياسيين في إعداد المشروع الذي يتعلق بمستقبل البلاد حسبها، وتابعت القول “أن قرار تأجيل سريان هذا القانون لمدة سنتين الذي اتخذ تحت ضغط النقابات المستقلة ، العمال والنواب الحقيقيين لا يغير شيئا من مضمون هذا القانون”.





حزب العمال”“نطالب بإلغاء مشروع قانون التقاعد”





من جهته أكد النائب عن حزب العمال “رمضان تعزيبت” تمديد الحق بالاستفادة من التقاعد النسبي بعد 32 سنة هو إجراء جزئي لا يغير في القانون الذي قدمه وزير العمل الذي يلغي الحق في التقاعد النسبي والمسبق دون شرط السن وهو مطلب ملايين العمال سواء التابعيين للاتحاد العام للعمال الجزائريين أو النقابات المستقلة ، مؤكدا بأن هؤلاء توجهوا والى البرلمان للمطالبة بحقوقهم غير أن الأمن منعهم من بلوغ قبة زيغود يوسف، وأضاف بأن النواب أعطوا لأنفسهم الحق الاستفادة من التقاعد بعد انتهاء خمس سنوات من العهدة ليحرموا في المقابل ملايين العمال من التقاعد النسبي .وقال تعزيب بأن حزبه يتأسف على هكذا اجراء في الوقت الذي ينتظر فيه رد فعل الطبقة العمالية، مجددا مطلب تشكيلة النواب لالغاء مشروع قانون التقاعد الذي يمس فئة من العمال ومن يستطيع الذهاب للتقاعد هم العمال الذين يكونوا قد بلغوا سنة 2017 57 سنة بعد خدمة 32 سنة وتابع القول بأن هذا الأجراء الذي اقره رئيس الجمهورية لم يأت حسبه بأي ايجابية لا للعمال ولا لصندوق الضمان الاجتماعي.

سارة شرقي