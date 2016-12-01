مهازل الأفلان تتواصل تحت قبة زيغود يوسف





سارة شرقي

تواصل مسلسل الملاسنات الكلامية بين ممثلي حزب جبهة التحرير الوطني بالغرفة السفلى للبرلمان لليوم الثاني على التوالي ، والذي كان أبطاله هذه المرة رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة “الجزائر، الصين” “ ناصر لطرش”، الرجل الثالث في الدولة”العربي ولد خليفة” ورئيس اللجنة القانونية”عمار جيلاني” وسط عدم تدخل بطل الحلقة الأولى رئيس كتلة الأفلان”محمد جميعي” الذي فضل مشاهدة المناوشات التي وصلت إلى حد اتهام بعضهم البعض بالإرهابي والراعي وقول كلام بدئ لا يليق بإطارات تنتمي إلى الحزب العتيد حسب عدد من النواب الذين أكدوا لنا بأن البرلمان أصبح يمثل خطرا.«أنت إرهابي” أنت راعي” أسكت اخرج “ هو جزء من الملاسنات الكلامية التي دارت بين كل من النائب عن الأفلان “عمار جيلاني” و زميله بنفس الحزب “ناصر لطرش” ، حيث وصف هذا الأخير زميله بالإرهابي فيما رد عليه الآخر بأنه “راعي الغنم”،وذلك عقب مقاطعة ولد خليفة لناصر لطرش الذي أصر أن يوصل كلامه لرئيس المجلس الشعبي الوطني بعد إقصائه من رحلة الصين كونه محسوب من جهته حزب طلائع الحريات لرئيسه”علي بن فليس” قائلا “أنت رئيس الهيئة التشريعية ومن المفروض أن لا تشكك أو تضرب في مصداقية نواب حزب الأغلبية ورجل دولة عليك أن تحافظ على الاستقرار “، ليقوم العربي ولد خليفة بمقاطعته وإعطاء للنائب عن ذات التشكيلة “إلياس سعدي”. ورغم مقاطعته واصل لطرش كلامه بصوت مرتفع وهو يبدو عليه الغضب جراء ضرب ولد خليفة في مصداقيته على اعتباره لا يمثل جبهة التحرير وانه محسوب على بن فليس كونه كان مديرا لحملته الانتخابية سنة 2014 قبل أن ينتقل إلى الأفلان، ليرد عليه ولد خليفة “أسكت واذهب عنا، بكلامك هذا وكأنك تؤذن في مالطا” ليأمر سعدي بالتكلم و يقوم بإعطاء الكلمة لنائب آخر لدرجة انه اتهم سعدي بالتواطئ مع لطرش في مشهد كاد أن يتحول إلى مصارعة حقيقية لاسيما بعد تدخل النائب “عمار جيلاني” الداعم والمساند لولد خليفة والذي ثارت ثائرته بعد أن وصفه لطرش بـ«الإرهابي “ كونه كان في وقت سابق من قادة الحزب المحل ليرد عليه الآخر بـ “كنت راعي غنم “ وذلك وسط ذهول رجال الإعلام الذين أكدوا المستوى المنحط لبعض نواب الشعب، ما جعل نواب حزب العمال يتساءلون “ نواب إرهابيون بالبرلمان؟” مؤكدين بأن المجلس الشعبي أضحى يشكل خطرا على حياتهم لاسيما بعد دخول الإرهابيين فيه حسبهم.