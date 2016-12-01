التكتل النقابي يحذر الحكومة من توسع رقعة الاحتجاجات

عادل أمين

حمل التكتل النقابي المسؤولية الكاملة للحكومة في حالة الانسداد التي وصلت إليها والتي تنذر بتعفنها وتوسع رقعة الاحتجاجات بما لا يخدم مصلحة البلاد و يبقى التكتل النقابي و مناضليه - حسب البيان - مستعدين للجلوس على طاولة التفاوض و الحوار لتخطي الأزمة و هو على استعداد تام لتصعيد الحركات الاحتجاجية بالسبل المتاحة قانونا. مؤكدا بأن نجاح مختلف الحركات الاحتجاجية التي قادها التكتل النقابي منذ 17 أكتوبر الماضي بينت مستوى الوعي العمالي المتنامي الذي وصلت إليه الطبقة الشغيلة وتحمله المسؤولية الكاملة اتجاههم بالذود عن المكتسبات و صون المكاسب. وأضاف البيان فقد انعكس هذا النجاح على نسبة تجاوب الرأي العام مع المطالب التي رفعها التكتل من حيث مرافقة مختلف وسائل الإعلام عن قرب، لكل مراحل الحراك النقابي والذي ساهم في تنوير الرأي العام وتغير موقف البعض من مهاجمي هذا الحراك في بدايته إلى فهم مغزاه وتداعياته والتضامن معه.فتح النقاش العام حول منظومة التقاعد الوطنية ونقاط الظل فيها التي كانت من الطابوهات والأسرار للكشف بوضوح عن الأقلية المستفيدة بارتياح من معاش كامل من الخزينة العمومية وعلى حساب الأغلبية المغبونة.ووضوح الرؤية لدى المتفرجين على هذا الحراك من شركائه في الوطن لحجم التحدي الذي يواجه الجميع وبأن القضية في حقيقتها ليست منظومة التقاعد فحسب بل هي أعمق من ذلك من حيث ضرورة إعادة النظر في مفهوم تحمل المسؤولية من كل الأطراف اتجاه هذا الوطن .