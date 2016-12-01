المواطنون يغزون مصالح جوازات السفر البيومترية





تعرف المصالح البيومترية لجوازات السفر بمختلف الولايات اكتظاظا كبيرا هذه الأيام بسبب الإقبال المتزايد عليها منذ الإعلان عن أسعار قسيمة أنواع جوازات السفر الأربعة بداية من 2017، والخاصة بجواز السفر ذو 48 صفحة والجوازات التي تنجز في وقت قياسي ، وهو ما دفع بالمواطنين الراغبين في استخراج هذه الوثيقة، إلى الإسراع في إنجازها، لاعتقادهم أن قسيمة جواز السفر العادي الساري المفعول سترتفع هي الأخرى.في جولة ميدانية قامت بها أمس “أخر ساعة” إلى بعض المصالح البيومترية لجوازات السفر ببلدية عنابة على غرار المصلحة الموجودة بحقل مارس بوسط المدينة، ومصلحة سيدي عاشور المتواجدة غرب مدينة عنابة وغيرها، لاحظنا إقبال كبير من طرف المواطنين لاستخراج جواز السفر البيومتري، وهو ما صنع طوابير طويلة أمام شبابيك المصالح، وذلك فور الإعلان عن زيادة في أسعار قسيمة جوازات السفر البيومترية، بداية من السنة القادمة، وهو ما دفع الكثير من المواطنين الراغبين في استخراج هذه الوثيقة إلى الإسراع في استخراج الوثائق المطلوبة المكونة لملف جواز السفر البيومتري، وأخذ مواعيد لإيداعها واستخراج جوازاتهم قبل انتهاء السنة الجارية ، بهدف تفادي أي زيادات قد تمس القسيمة ، التي يقدر سعرها حاليا بـ 6000 دج، ولتسليط الضوء حول الموضوع أكثر اتصلنا بنائب برلماني الذي أوضح أن هناك خلط كبير في أذهان المواطنين بخصوص جواز السفر، إذ أن هناك أربع أنواع من جوازات السفر، أولها جواز السفر البيومتري الساري المفعول والذي تقدر قسيمته بـ 6000 دج ، والذي لن تمسه أي زيادات في السنة المقبلة، لكن هذا الأخير يدفع ملفه وينتظر صاحبه مدة 15 يوم، أما الثلاث أنواع الأخرى من جوازات السفر فهي جديدة، تختلف في سعر القسيمة ومدة انجازها، فهناك جواز سفر قسيمته محددة بـ12000دج به 48 صفحة، والنوعين الآخرين منهم من تبلغ قسيمته مليوني سنتيم والآخر ستة ملايين سنتيم، يحتويان على 48 صفحة، ويختلفان في وقت الانجاز، فمنهم من ينجز في وقت قياسي جدا، هذا وأضاف محدثنا أنه لا توجد أي زيادة في قسيمة جواز السفر الساري المفعول والمقدرة قسيمته بـ 6000 دج وعن الاكتظاظ التي تشهده المصالح البيومترية لجوازات السفر راجع إلى خلط في أذهان المواطنين، معتقدين أن هناك زيادات في جواز السفر، وهذا ما وقفت عليه “آخر ساعة” خلال جولتها إلى المصالح البيومترية لجوازات السفر بعنابة، أين تحدثت مع بعض المواطنين الذين عبروا عن استيائهم وتذمرهم، بسبب الزيادات المتتالية لهذه الوثيقة ، حيث قالوا أن سعر القسيمة الخاصة بجواز السفر كان السنة الفارطة 2000دج، ليرتفع هذه السنة إلى 6000 دج ، ثم يعلن عن زيادات قد تصل إلى أكثر من مليوني سنتيم السنة المقبلة، وهو ما يبرز الخلط الذي وقع في أذهان المواطنين.

مازوز بوعيشة