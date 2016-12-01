الحكومة تعرض قانوني البلدية والولاية على البرلمان قبيل الانتخابات التشريعية المقبلة





أكدت مصادر برلمانية مطلعة أن وزارة الداخلية توشك على الانتهاء من مراجعة قانوني البلدية والولاية بعدما تم إدخال عليهما تعديلات جوهرية كانت محل مطلب للأحزاب السياسية على غرار حزب جبهة التحرير الوطني حيث من المتوقع أن يعمل وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي على عرض مشروع قانوني البلدية والولاية على البرلمان قبل الانتخابات التشريعية المقبلة لمناقشته والتصويت عليه.وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية “نور الدين بدوي “ قد صرح مؤخرا أمام الولاة أنه سيشرع قريبا على مستوى دائرته الوزارية في مراجعة قانوني البلدية والولاية تماشيا مع التعديل الدستوري الأخير. وزير الداخلية “بدوي” قال سننكب على مراجعة قانوني البلدية والولاية قريبا وذلك على ضوء التعديل الدستوري الأخير” الذي جاء في إطار الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وبالرجوع إلى قانوني البلدية والولاية الحاليين يؤكد الوزير بأنه أظهر من الضروري إدخال تعديلات جديدة ورفع القيود على المجالس الشعبية البلدية والولائية وإعطاء صلاحيات جديدة للأميار لمواكبة التنمية المحلية وأعطى مثالا على ذلك بالتدقيق القانوني في المؤسسات الاقتصادية العمومية المحلية كما تهدف مراجعة هذين القانونين حسب الوزير إلى وضع حلول تتناسب مع مقتضيات المرحلة الراهنة لأن البلديات والولايات هي رهان تكثيف الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة في ظل المستجدات الاقتصادية التي تعرفها البلاد التي تتطلب البحث عن مداخيل جديدة لخزينة البلديات مع التشديد على إعادة النظر في الجباية والمالية المحلية من أجل تجاوز الصعوبات المالية لبعض البلديات ودعم الاقتصاد الوطني

عادل أمين