طلبة النهائي يواصلون احتجاجاتهم على تقليص الوقت الساعي لمواد البكالوريا





تتواصل احتجاجات طلبة الأقسام النهائية بجيجل على قرار الوزارة الوصية بتقليص الوقت الساعي لامتحانات شهادة البكالوريا ( دورة جوان 2017) وهي الاحتجاجات التي تجددت بداية الأسبوع الجاري بعدة ثانويات آخذة أشكالا مختلفة عبرت بجلاء عن رفض التلاميذ للإجراءات الوزارية التي يرون فيها عبثا بمستقبلهم الدراسي .

م. مسعود

فبعد احتجاجات نهاية الأسبوع الماضي التي مست عدة ثانويات بمدينة الطاهير والتي أسفرت عن خسائر ببعض المؤسسات من خلال تكسير عدد من الأبواب واقتحام ساحات هذه الأخيرة بكل ما ترتب عن ذلك من فوضى جاء الدور هذا الأسبوع على ثانويات عاصمة الولاية حيث شن تلاميذ بعض هذه المؤسسات موجات احتجاجية بلغت حد دخول تلاميذ متقنة عبدي بوعزيز في إضراب مفتوح احتجاجا على هذه القرارات التي وصفت من قبل التلاميذ بالارتجالية وغير المدروسة بعدما تم تقليص الوقت الساعي لمواد البكالوريا على نحو من شأنه أن يؤثر على تركيز الممتحنين حسب من تحدثوا إلى آخر ساعة .وتسعى مصالح مديرية التربية لاحتواء موجة الغضب التي تعرفها أوساط تلاميذ النهائي بجيجل والتي تزامنت مع إضراب النقابات على خلفية ما سمي بملف التقاعد النسبي وذلك من خلال فتح أبواب الحوار مع التلاميذ الغاضبين والحيلولة دون تطور الأمور إلى الأسوأ لاسيما في ظل المخاوف من استغلال أطراف أخرى لهذا الملف لتأجيج الاحتجاجات بثانويات جيجل كما حدث مع ملف العتبة قبل موسمين.وهو ما تجسد الأسبوع الماضي من خلال اختلاط أشخاص من خارج الحرم التربوي بالتلاميذ المحتجين بمدينة الطاهير وقيام هؤلاء بتصرفات قد تحسب على التلاميذ الذين لاتهم في النهاية سوى مصلحتهم الدراسية وهو ما أكده حتى أولياء هؤلاء من خلال شجبهم لأي تصرف قد يزج بالمنظومة التربوية في غياهب المجهول .