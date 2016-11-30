



تكوين 300 مفتش لتبليغهم بأخطاء التلاميذ لمحاربة ظاهرة الرسوب والتسرب المدرسي

عادل أمين





أعلن المفتش العام بوزارة التربية الوطنية «مسقم نجادي» أمس الثلاثاء عن ترقية 45 ألف أستاذ وإحالة الأساتذة الراغبين في التقاعد نهاية أوت المقبل.مؤكدا في هذا الصدد أنه يوجد من هذا العدد من سيتم ترقيته إلى أستاذ مكون بحيث يمر على قائمة التأهيل بدون امتحان في حين من يتم ترقيهم إلى رتبة أستاذ رئيسي منهم من يمر على قائمة التأهيل ومنهم من يجتاز الامتحان المهني الذي سينظم في الـ 10 ديسمبر المقبل.كما أشار ذات المسؤول بوزارة التربية الوطنية في تصريح إذاعي أن نتائج الدراسة التحليلية التي قامت بها الوزارة حول أخطاء التلاميذ أبرزت أن التلميذ يواجه صعوبات كبيرة في المواد الأساسية حيث يتم السعي حاليا لبناء إستراتيجية وطنية للتكفل بهذه الأخطاء للتقليص من عقبات التعلم وتخفيض نسبة التسرب المدرسي. وعن جديد امتحان البكالوريا لدورة 2017. كشف «مسقم» عن بناء دراسة معمقة ارتأت وزارة التربية من خلالها إلى ضرورة إعادة النظر في طبيعة المواضيع من حيث توضيحها بصفة أكثر وتقليص المدة الزمنية للامتحان لجميع المواد بـ نصف ساعة والهدف من وراء ذلك يكمن في خدمة مصلحة المرشحين لاجتياز هذا الامتحان المصيري. وفي سياق متصل أكد أنه في إطار الدراسة التقييمية والتحليلية التي شرع فيها منذ السنة الفارطة قام فوج متخصص يضم مفتشين وأساتذة وجامعيين بدراسة أوراق إجابات التلاميذ حيث توصل إلى تصنيف هذه الأخطاء في المواد الأساسية والتي تتمثل في اللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات مبرزا أنه تم تسجيل صعوبات كبيرة للتلاميذ في الموارد اللغوية خاصة في الامتحانات الرسمية. كما أعلن المفتش العام لوزارة التربية عن تكوين حوالي 300 مفتش لتبليغهم بأصناف هذه الأخطاء وبناء إستراتيجية وطنية للتكفل بها ابتداء من جانفي المقبل للسماح للتلاميذ بتجاوز صعوبات التعلم والحد من ظاهرة الرسوب والتسرب المدرسي.