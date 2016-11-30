عنصر دفاع ذاتي ينتحر بسلاحه بالطارف

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أقدم عنصر للدفاع الذاتي على الانتحار رميا بالرصاص بواسطة سلاحه الناري في حدود الساعة الثالثة والنصف من زوال أمس أمام مقر سكنه الكائن بدوار لفحيص بمنطقة عين الكرمة والتابعة لدائرة بوحجار ولاية الطارف. ويتعلق الأمر بالمدعو (ض.ن) حوالي 50 سنة عامل بشركة سونلغاز ببوحجار وأحد عناصر الدفاع الذاتي بمنطقة عين الكرمة أقدم مساء أمس على الانتحار بعد أن وجه سلاحه الناري نحو صدره ليطلق النار على نفسه سقط على إثرها ولفظ أنفاسه الأخيرة بعين المكان قبل أن يتم إخطار مصالح الدرك الوطني التي تدخلت رفقة وكيل الجمهورية لدى محكمة بوحجار أين فتح تحقيق في أسباب الحادث والدوافع التي أدت بالضحية إلى الانتحار خاصة وأنه يعيش ظروفا ميسورة ويعرف بالمنطقة بسلوكه السوي وكذا سيرته الطيبة فيما خلف الحادث حالة هلع في أوساط سكان المنطقة النائية خاصة وأن الضحية تتمتع بسمعة طيبة ولم تبدوا عليه أية حالات اضطراب. هذا في انتظار ما ستكشفه التحقيقات الأولية التي باشرتها مصالح الدرك الوطني مباشرة بعد الحادثة.

بوسعادة فتيحة