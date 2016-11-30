حوادث المرور تكلف خزينة الدولة 120 مليار دينار سنويا





حنان.ب

تكلف حوادث المرور سنويا خزينة الدولة قرابة 120 مليار دينار وهو الرقم الذي أصبح يرعب الحكومة خاصة في ظل الوضعية المالية التي آلت إليها البلاد بعد انهيار أسعار البترول في الأسواق العالمية ولمجابهة هذا المبلغ الضخم تضمن قانون المالية الجديد والذي سيصادق عليه خلال أيام عدة قوانين هدفها التقليص من حجم الخسائر التي تتكبدها خزينة الدولة حيث سيتم الرفع من تسعيرة المراقبة التقنية للسيارات وقد تم عرض مشروع القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور على لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية للمجلس الشعبي الوطني حيث تم اعتبار أن التسعيرة المتعامل بها حاليا و المقدرة ب 1000 دج «بسيطة جدا» ولا تغطي تكاليف مراقبة تقنية صارمة للسيارات وهو ما أدى بالمؤسسات إلى إصدار آلي لشهادات المراقبة دون إجراء مراقبة فعلية للمركبات.من ناحية أخرى أوضحت وزارة النقل أن العمل برخصة السياقة بالتنقيط سينطلق بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2017 وهو ما سيسمح بتقليص عدد حوادث المرور وبالتالي التخفيف من خسائر خزينة الدولة علما انه قد تم تسجيل 4 آلاف قتيل وآلاف الجرحى سنويا كما سجل خلال سنة 2015 أزيد من 36 ألف حادث مرور أودى بحياة 4610 قتيلا وأزيد من 55 ألف جريح وتصل الغرامة المالية للراجلين والجالسين على مستوى المقاعد الخلفية للسيارات وسائقي السيارات إلى 5000 دج في حال عدم احترام قانون المرور.وفي ذات السياق أعلنت وزارة النقل والأشغال العمومية عن تهيئة الطرق الوطنية وذلك للحد من نسبة الحوادث الناجمة عن الطرقات ومن المنتظر إطلاق هذه العملية خلال سنة 2017 وذلك تزامنا مع تسليم الطريق السيار شرق غرب والذي سيحدد مبلغ استعماله من طرف أصحاب السيارات ب 1 دج للكلم الواحد وهو ما سيجعل فئة من السائقين يتجهون نحو الطريق الوطني وقد بلغ عدد السيارات في الجزائر خلال سنة 2016 قرابة 8.3 مليون سيارة من بينها 53 بالمائة ذات معدل عمر أقل من عشر سنوات و 37 بالمائة ذات معدل عمر عشرين سنة.أما عن مشكل الازدحام فقد وقعت وزارة النقل اتفاقية مع شركة اسبانية للحد منه على مستوى العاصمة باستعمال الإشارات الضوئية على أن تعمم العملية على عدة ولايات تعاني من ذات المشكل في وقت لاحق وهو ما سيخفف من حوادث المرور على مستوى هذه الولايات كقسنطينة ووهران وعنابة .