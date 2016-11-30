أمطار وانخفاض في درجات الحرارة حتى الأسبوع القادم





تشهد الولايات الشرقية للوطن تساقط أمطار معتبرة على فترات مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة التي قد تصل إلى 10 درجات فقط بالمدن الساحلية حتى بداية الأسبوع القادم. وحسب ما أفادت به نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية فإن ذلك راجع لقدوم اضطراب جوي نشيط محملا بكميات من الرطوبة وكذا الهواء البارد يخص معظم الولايات الشمالية للوطن بأمطار معتبرة طيلة الأيام الأخيرة من الأسبوع الجاري على أن تبدأ حالة الطقس في التحسن ابتداء من بداية الأسبوع القادم مع تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة التي تتعدى 18 درجة مؤوية بالسواحل الداخلية للوطن علما أن الاضطراب الجوي امتد حتى المدن الجنوبية والتي شهدت تساقط بعض القطرات من الأمطار خلال اليومين الفارطين مع تراجع في درجات الحرارة خاصة خلال الليل حيث انخفضت إلى حدود 5 درجات فقط خاصة بكل من بشار وبسكرة والمدن المجاورة لها إلى غاية تندوف والهقار وتجدر الإشارة إلى أن درجات الحرارة بالمدن الداخلية انخفضت إلى حوالي ستة درجات فقط خاصة مع الساعات الأولى للنهار في حين وصلت إلى 2 درجة مؤوية فقط خلال الليل.

بوسعادة فتيحة