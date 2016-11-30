قضية مقتل «خالد بابوري» على يد الشرطة البلجيكية تنتقل إلى قبة البرلمان





أخذت قضية مقتل الشاب» بابوري خالد» على يد الشرطة البلجيكية بشارل لوروا شهر سبتمبر الفارط منعرجا آخر بعد تأخر وصول جثمانه إلى أهله لدفنه بمسقط رأسه ببلدية برحال بولاية عنابة وذلك بعد الحركة الاحتجاجية والمسيرة السلمية التي قام بها الأهل وأصدقاء الفقيد ببلدية برحال لمطالبة السلطات البلجيكية بتسليمها جثمان ابنها . وفي هذا الصدد دعا نائب بالمجلس الشعبي الوطني وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي «رمطان لعمامرة « للتدخل لدى الجهات المعنية من أجل التعجيل بنقل جثمان الشاب «خالد بابوري» إلى مقر سكنه العائلي ببرحال بولاية عنابة. وأكد « احسن لعريبي « في سؤال كتابي لوزير الخارجية أمس الثلاثاء تحصلت «آخر ساعة» على نسخة منه أنه يرفع إليه قضية الشاب المذكور الذي ينحدر من بلدية برحال بعنابة حيث أن هذا الشاب كان يقطن ببلجيكا مند 08 سنوات وهو يسعى لتسوية وضعيته القانونية وسلوكه يشهد له باستقامة أخلاقه وليس له أي نشاط مشبوه ذو علاقة بالجماعات الارهابية وهذا الشاب تعرض في 06 أوت 2016 إلى عملية رمي بالرصاص من طرف الشرطة البلجيكية أدت إلى مقتله وذلك بعد وقوع شجار بينه وبينهم حيث استعمل فيها الضحية السلاح الأبيض حسب الرواية التي بلغت لأهله ومنذ ذلك الحين وعائلته تنتظر نتائج التحقيق في القضية وتسعى لاستعادة جثمانه ودفنه في مسقط رأسه إلا أن الأمور لحد الساعة غير مفهومة بالنسبة لهم ومؤشرات الانفراج في هذه القضية غير واضحة المعالم مما زاد من حيرة أهل الفقيد اللذين أصبحوا يعيشون على الأعصاب وفي حالة توتر دائم وهم بحاجة إلى من يطمئنهم ويشرح لهم الأمور بكل صراحة ووضوح.

عادل أمين