تسجيل خمس إصابات جديدة بمرض السيدا بجيجل

م. مسعود

كشفت مصالح مديرية الصحة بولاية جيجل أمس عن تسجيل خمس إصابات جديدة بداء فقدان المناعة المكتسبة “ السيدا” باقليم ولاية جيجل وذلك خلال الفترة المنقضية من العام الجاري وهو ماساهم في رفع العدد الإجمالي لعدد المصابين بهذا الداء الخبيث بإقليم عاصمة الكورنيش في ظل زحفه الصامت على هذه الأخيرة .وكشف التقرير الصادر عن مصالح مديرية الصحة بالولاية عن إحصاء خمس حالات جديدة للإصابة بداء “ السيدا” بولاية جيجل خلال العشرة أشهر المنقضية من العام الجاري وهو التقرير الذي صدر بمناسبة اليوم العالمي لداء فقدان المناعة المكتسبة “ السيدا” الذي يتم إحياؤه في الثاني ديسمبر من كل سنة . وحسب مصالح الصحة بجيجل دائما فان ثلاثة حالات من بين الخمسة التي تم اكتشافها بإقليم الولاية تمت على مستوى مستشفى الصديق بن يحيى بعاصمة الولاية في حين تم اكتشاف الحالتين المتبقيتين على مستوى مستشفى مجدوب السعيد بالطاهير ، علما وأن عدد حالات الإصابة بداء السيدا بولاية جيجل يعرف خلال السنوات الأخيرة تصاعدا كبيرا بعد اكتشاف ست حالات العام الماضي منها واحدة بمستشفى الميلية ، ولا يعرف إلى اليوم على نحو صحيح ودقيق عدد المصابين بهذا الداء الذي ينتقل عن طريق الدم والناجم في أغلب الأحيان عن الممارسات الجنسية غير السوية وكذا الاستعمال العشوائي للحقن المخدرة وأدوات الحلاقة عبر إقليم ولاية جيجل حيث تتضارب الأرقام بشأن العدد الحقيقي للمصابين في غياب متابعة دقيقة للمرض وتهرب العشرات من المصابين من الكشف الصحي خوفا مما يصفونه بالفضيحة ناهيك عن غياب مراكز للكشف عن الداء باستثناء الأقسام المتواجدة بمستشفيات الولاية الثلاث وهو ما ساعد على انتشار المرض في صمت وتحوله إلى هاجس بالنسبة للكثيرين خصوصا في ظل التزايد الرهيب للعلاقات المشبوهة والمحرّمة بين الرجال والنساء .