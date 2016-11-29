الكشف عن قائمة إضافية لرخص سيارات الأجرة قريبا





كشف أمين المكتب الولائي بعنابة للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء أن الطعون الخاصة بالقائمة التي أعلن عنها مؤخرا للمستفيدين من رخص استغلال سيارات الأجرة ستأخذ بعين الاعتبار وأوضح دوابسية خميسي في تصريح لـ آخر ساعة أن الطعون ليست لإسكات ذوي الحقوق وإنما سيتم النظر فيها ودراستها قبل الإعلان عن قائمة إضافية وذلك بعد الانتهاء من توزيع الرخص على المستفيدين في القائمة المصغرة الخاصة بأصحاب الطعون وأوضح المتحدث أن العدد سيتم الكشف عنه في الوقت المناسب من قبل الجهات المختصة لافتا إلى أن المكتب الولائي للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء لم يتلق أي طعن كما أشار إلى أن بعضا ممن أودعوا طعونهم على مستوى مديرية المجاهدين لولاية عنابة ليس لهم ملفات وفي سياق ذي صلة أوضح أمين المكتب الولائي أن هذا الأخير كان يعيش مشاكل قبل تنصيبه على رأسه شهر مارس من سنة 2015. وهو ما دفع أبناء الشهداء إلى إيداع طلباتهم للحصول على رخص استغلال سيارات الأجرة على مستوى مديرية المجاهدين ومنظمة المجاهدين التي استقبلت 107 طلبا خاصا بأبناء الشهداء لافتا إلى أن هذا الأمر تم تداركه بعد أسبوع من تنصيبه أي استقبل المكتب العشرات من الطلبات أما فيما يتعلق باحتجاج البعض على استفادة عدة أشخاص من عائلة واحدة فأوضخ خميسي أن بعض الحالات تتطلب ذلك حيث أنه مثلا بعائلة مراح ببلدية العلمة التي استشهد منها 22 فردا إبان الثورة التحريرية مشيرا إلى أن مديرية المجاهدين أحصت أكثر من 5000 طلب وهو العدد الذي أكد استحالة الوصول إليه نظرا للفارق بينه وبين عدد الرخص وفي سياق آخر أوضح أمين المكتب الولائي أن هذا الأخير تربطه علاقة جيدة بمديرية المجاهدين وعلى رأسها المديرة الجديدة لافتا إلى أن مشكل انقطاع التيار الكهربائي تم حله.

تسمية أغلب الأحياء الجديدة بأسماء شهداء

هذا وتطرق دوايسية خميسي إلى قضية تسمية الأحياء السكنية وخصوصا الجديدة منها بأسماء شهداء حيث أوضح أن أغلب الأحياء تم تسميتها بأسماء شهداء ومجاهدين وأعطى مثالا بحي بوخضرة 3 ببلدية البوني لافتا إلى أن المجالس البلدية لم تضع اللافتات لإظهار الأسماء الجديدة لهذه الأحياء وحتى المباني العمومية على غرار وحدة الحماية المدنية بحي سيدي عاشور التي تم تسميتها باسم الطاجين العيد وختم خميسي حديثه بالقول أن المكتب الولائي يحصي حاليا 2000 منخرط عبر كامل تراب الولاية وأن أيام الاستقبال في المكتب أصبحت يوميا بعد أن كانت مقتصرة على الاثنين سابقا.

وليد هري