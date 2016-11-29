غرامة 5000 دج للراجلين وأصحاب السيارات المخالفين لقانون المرور





حنان بن خليفة

صرح وزير النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي نهار أمس أن ملف إنجاز الطريق السيار شرق غرب سيطوى نهائيا نهاية سنة2017 حيث يعمل عدة خبراء من أجل إيجاد حلول لانهيار التربة على مستوى المقاطع التي تجري فيها الأشغالوذكر طلعي أثناء نزوله ضيفا على فوروم جريدة المجاهد أنه قد تم تكليف مؤسسة من أجل وضع حد نهائي للانهيارات على مستوى منطقة جبل الوحش بولاية قسنطينة إضافة إلى حل ذات المشكل على مستوى الأخضرية بولاية البويرة وفي هذا الإطار تعمل 16 مؤسسة جزائرية خاصة من أجل إتمام المشروع نهائيا نهاية سنة 2017 على أقصى تقدير حيث ستشهد الأشغال على مستوى 84 كلم المتبقية تزايدا في الوتيرة من ناحية أخرى ذكر وزير النقل أن دفع ثمن العبور على مستوى الطريق السيار يعتبر قرارا سياسيا وفي حال تطبيقه يخير أصحاب السيارات بين المرور على الطريق السيار ودفع 1 دينار تقريبا لكل كلم أو المرور عبر الطريق الوطني وفيما يخص قانون المالية الجديد الذي حدد الغرامات التي يدفعها الراجلون و أصحاب السيارات في حال عدم احترامهم لقانون المرور فقد أكد الوزير أن هذا الأمر يعتبر ردعا للمخالفين علما أن مبلغ 5000 دج لا يعد مبلغا كبيرا بالنظر إلى سلامة المواطن وعن قطاع النقل الجوي قال طلعي أن المطار الدولي الجديد سيتم استلامه خلال سنة 2018 إضافة إلى فندق “الحياة” ذي خمس نجوم والذي سيكون محاذيا للمطار الجديد لتسهيل ظروف استقبال المسافرين الذين يتخذون الجزائر نقطة عبور نحو القارة الأوروبية وفي هذا الصدد كشف ذات المتحدث عن إطلاق ستة خطوط جوية تربط بلدان جنوب القارة الإفريقية بأوروبا مرورا بالجزائر ومن بينها التشاد والسودان وينتظر أيضا تسليم مقطع المترو الرابط بين المطار والحراش خلال سنة 2020 على أقصى تقدير وذلك لتسهيل تنقل المسافرين من المطار نحو وسط المدينة مباشرة فيما سيتم فتح خط جوي يربط العاصمة بكندا خلال سنة 2017 وبالنسبة لنقل البضائع فقد ذكر الوزير أنه سيتم فتح مطار تمنراست في أقرب الآجال لتعزيز النشاط الاقتصادي بين الجزائر ودول جنوب إفريقيا .