اكتشاف أربع بؤر جديدة لمرض الحمّى المالطية وداء السل بعدة بلديات

م. مسعود

أعلنت المصالح البيطرية أمس عن اكتشاف بؤر جديدة لداء الحمّى المالطية بعدد من بلديات ولاية جيجل وذلك موازاة مع اكتشاف عدة حالات إصابة بداء السل وسط عشرات الأبقار التي تم إخضاعها للفحص البيطري في إطار حملة التلقيح المتواصلة إلى غاية نهاية العام الجاري . وأكد متحدث باسم مديرية البيطرة بجيجل أمس عن اكتشاف مالايقل عن 13حالة إصابة جديدة بداء الحمّى المالطية في صفوف الماشية ببلديات جيجل، الطاهير، العنصر والميلية، كما أكد المتحدث اكتشاف ما لا يقل عن 59 إصابة جديدة بداء السل وسط الأبقار بعدد من المناطق أغلبها بعاصمة الولاية جيجل وهو ما أكدته نتائج التحاليل التي أرسلت إلى أحد المخابر المختصة بولاية قسنطينة، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة بداء الحمّى المالطية وسط المواشي بجيجل إلى أكثر من 155 حالة منذ الإعلان عن اكتشاف أولى بؤر المرض قبل نحو شهر من الآن على مستوى بلديات قاوس، الأمير عبد القادر وجيجل، فيما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بداء السل بين الأبقار من ذلك التاريخ إلى أكثر من 80 حالة .إلى ذلك حذرت مديرية المصالح البيطرية بجيجل مجددا من استهلاك الألبان وكذا مادة الحليب المعروضة بالطرقات وكذا ببعض المحلات المختصة بإقليم ولاية جيجل مؤكدة بأن هذه الأخيرة قد تتسبب في انتقال المرض الذي يفتك بالثروة الحيوانية بالولاية وتحديدا مرض السل بسرعة إلى أجساد مستهلكي هذه المنتجات ، كما أكدت ذات المديرية بأن مادة الحليب التي تعود للماشية المصابة يجب تعقيمها وغليها بشكل جيد قبل تناولها تفاديا لأي مكروه وهو ما لا يمكن فعله مع مادة اللبن التي تبقى الخطر الأكبر على حياة وصحة المستهلكين .