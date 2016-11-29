ارتفاع أسعار صرف الأورو إلى 189 دج بالسوق الموازي





تشهد هذه الأيام أسعار صرف العملة تقلبات متجددة على مستوى الأسواق الموازية حيث تراوح سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة الأورو مقابل الدينار الجزائري شراء ما بين 185 و186 دج ومقابل 183 و 184 بيعا وتأتي التقلبات المسجلة على مستوى السوق الموازية في وقت عرفت فيه أسعار الدينار مقابل العملات الرئيسية انخفاضا في قيمة الدينار الجزائري كما أن تقلبات الأسعار في السوق الموازية ترجع إلى عوامل ظرفية منها موسم العمرة الخاصة بالمولد النبوي الشريف بالإضافة إلى اقتراب الاحتفالات برأس السنة الميلادية حيث أن الكثير من الجزائريين يتوجهون إلى خارج الوطن لقضاء الاحتفالات بقدوم السنة الجديدة وبالإضافة إلى العطلة الشتوية التي يفضل البعض من العائلات قضائها بتونس الشقيقة ناهيك عن وجود أزمة تحويل العملة بالبنوك وكذا قيام بعض الأشخاص بتحويل العملة بالبنوك وبيعها في السوق الموازي هذا إلى جانب تسجيل تعاملات منذ مدة في السوق الموازية هذا مقارنة بالأيام القليلة الفارطة سواء تعلق الأمر بمتعاملين أو غيرهم ممن يلجؤون إلى السوق الموازية لاستبدال قيمة كبيرة من العملة مقابل الدينار مما رفع الطلب على العملة في وقت قياسي كما أن غياب البدائل في ظل غياب مكاتب الصرف المعتمدة وعدم اتخاذ السلطات العمومية تدابير تحفيزية تمس الهوامش بالخصوص وهو ما سيبقي السوق الموازي كمرجع ومعيار وحيد لتحديد قيمة العملة مقابل العملة الوطنية الدينار التي تظل عملة غير قابلة للصرف

حورية فارح