“نحو فتح خط بحري يربط عنابة بتونس العاصمة”





أكد وزير النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي أن الجزائر تسعى لفتح خط بحري يربط ولاية عنابة بتونس العاصمة وفي تصريح ليومية “آخر ساعة “ أضاف الوزير أن المشروع ينتظر موافقة الشريك التونسي الذي لا يزال غير مستعد في الوقت الحالي لوضع الخط حيز الخدمة علما أن هذا الأخير سيسمح بتخفيف الضغط على المعابر الحدودية الشرقية كأم الطبول زيادة على إنعاش النقل البحري السياحي على مستوى الشرق الجزائري أما على المستوى الوطني فقال طلعي أن مشروع النقل البحري الذي يربط عنابة بولاية سكيكدة ووهران بعين الترك سيرى النور قريبا وفي سياق آخر صرح وزير النقل أن مشروع ترامواي عنابة مجمد في الوقت الحالي نتيجة ضعف التمويل ومن المنتظر إطلاقه في حال تكفلت بإنجازه وتسييره شركات خاصة.كما ذكر الوزير أن الجزائر تسعى إلى ربط الجزائر بتونس عبر شبكة السكك الحديدية حيث سيمر الخط على مستوى ولاية سوق أهراس وينتظر هذا المشروع مجهودات من وزارة النقل التونسية من أجل تحسين مسار السكك الحديدية وذلك لتقديم أفضل الخدمات لمستعملي هذه الوسيلة البرية وبالنسبة للمشاكل التي يعاني منها الطيارون عند الهبوط على أرضية مطار رابح بيطاط بعنابة وكذا مطار وهران بسبب تطاير ريش الدواجن والحمام على الأرضية لاستغلال المناطق المحاذية للمطار في تربية الطيور أكد الوزير أن الحوادث التي وقعت منعزلة ويسعى مسيرو المطارات لتوفير الظروف المواتية لعمل الطيارين والحفاظ على سلامة المسافرين.

حنان. ب