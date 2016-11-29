حجز أزيد من 5 آلاف قارورة خمر و 3 دراجات نارية

تمكن عناصر فرقة البحث والتحري بالتنسيق مع عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة صباح أمس من حجز أزيد من 5000 قارورة خمر من مختلف الأنواع والأحجام و 3 دراجات نارية وأسلحة بيضاء من مختلف الأنواع وذلك عقب مداهمة لمنزل مشبوه يقع بأحد أحياء مدينة خنشلة .وحسب مصدر يومية آخر ساعة فإنه وفي عملية نوعية لعناصر فرقة البحث والتحري وبالتنسيق مع أفراد مصلحة الشرطة القضائية بأمن الولاية تم إحباط عملية إغراق السوق بكميات كبيرة من المشروبات الكحولية ، حيث وبناء على معلومات وردت إلى عناصر الأمن مفادها أن أحد الأشخاص حول مسكنه إلى بؤرة للفساد و لبيع المشروبات الكحولية دون ترخيص بالإضافة إلى ممارسات أخرى ، وبعد التحقيق في المعلومات والتأكد منها ، تم إبلاغ وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة بالقضية ، هذا الأخير أصدر أمرا بتفتيش المكان ، حيث قام عناصر الأمن بتطويق المنزل المذكور ومداهمته صباح أمس ، حيث تم خلال عملية المداهمة حجز أزيد من 5000 قارورة خمر من مختلف الأنواع والأحجام وهو الرقم الذي لم يتم الانتهاء منه بعد في انتظار جردها وإحصائها من قبل المصالح المعنية إلى جانب ذلك حجزت عناصر الأمن داخل المسكن 3 دراجات نارية فاخرة و سيوف محظورة وقد استدعت العملية استنجاد عناصر الأمن بشاحنات تابعة لمؤسسات عمومية لنقل وتحويل المحجوزات إلى مقر الأمن الولائي في انتظار القيام بالتوقيفات بعد التحقيق الأمني الذي باشرته ذات المصالح بخصوص القضية ، حيث تؤكد المعلومات الأولية التي هي بحوزة آخر ساعة أن عدد الموقوفين وصل إلى 4 أشخاص في انتظار توقيف آخرين طبقا لما سيكشف عنه التحقيق مع الموقوفين

عمران بلهوشات