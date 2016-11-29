عصابة قطع الطرقات بعين الشهود في قبضة درك البوني





تحول ممر السكة الحديدية بمنطقة عين الشهود بلدية البوني إلى منطقة محرمة ليلا على أصحاب المركبات بسبب الاعتداءات المتكررة من طرف عصابات أشرار اتخذت من المكان المعزول والمظلم مسرحا لتنفيذ جرائمها ضد الأبرياء قبل أن تتمكن مصالح الدرك الوطني من وضع حد لأحد أخطر العصابات الإجرامية وتقدمهم للعدالة .

عادل أمين

سلطت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة أمس عقوبة 08 سنوات سجنا نافدة في حق أربعة أشخاص يحترفون سرقة السيارات بمنطقة عين الشهود ببلدية البوني عن جناية تكوين جمعية أشرار لغرض إعداد لجنحة السرقة باستعمال العنف وجنحة حمل السلاح من الصنف السادس بدون مبرر شرعي فيما التمس ممثل الحق العام لهم عقوبة 12 سنة سجنا نافدة. وقائع القضية تعود إلى شهر أكتوبر 2015 أين تعرض شخصان « ب ي» و» غ م» إلى اعتداء بالسلاح الأبيض بممر السكة الحديدية عند منتصف الليل بعين الشهود من طرف عصابة أشرار أحدهما كانا في حالة سكر شديد عندما كانا على متن دراجة نارية من نوع فيسبا حيث عند مرورهما بالمنطقة المذكور تم اعتراض طريقهما من طرف عصابة أشرار مدججين بالأسلحة البيضاء والسيوف والعصي حيث لم يستطيعا مقاومتهم فاستولت العصابة على الدراجة النارية وعلى مبلغ مالي معتبر كان بحوزتهما وتسببوا لهما في إصابات بالسلاح الابيض على مستوى الفم واليد اليسرى لأحدهما حيث منحهما الطبيب الشرعي عجزا طبيا بـ 25 يوما لكليهما ليقوما بعدها بإيداع شكوى لدى مصالح فرقة الدرك بالبوني وبعد سلسلة من التحريات المكثفة تم الوصول إلى الجناة الذين ينحدرون من حي الصرول كما تم العثور على هيكل الدراجة النارية المسروقة بأحد منازل أفراد العصابة بحي الصرول ليتم توقيف جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة بمحكمة الحجار أين أمر إيداعهم الحبس المؤقت إلى غاية جدولة محاكمتهم أمس الاثنين بمحكمة الجنايات.