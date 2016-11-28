رئيس وزراء مملكة ليسوتو باكاليثا موسيسيلي بقسنطينة

حل مساء يوم أمس بقسنطينة رئيس وزراء مملكة ليسوتو، باكاليثا موسيسيلي، و هي الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز علاقات الصداقة والأخوة بين البلدين التي ستسمح لكلا الطرفين بتقييم التعاون الثنائي وتحديد سبل وإمكانيات تعزيزه وتعميقه أكثر كما ستشكل الزيارة «فرصة للتطرق إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك و جاءت هذه الزيارة بعد زيارته يوم أول أمس للجزائر العاصمة في إطار زيارة عمل تدوم أربعة أيام على رأس وفد وزاري هام، فيما من المترقب أن يقوم رئيس الوزراء بزيارة مصنع الجرارات و المحركات بواد حميم بالخروب إضافة إلى زيارة العديد من المؤسسات الاقتصادية المنتجة بعاصمة الشرق الجزائري و الاطلاع على المخابر الصناعية لإنتاج مختلف الأدوية باعتبار قسنطينة قطبا صناعيا هاما في مجالي الصناعة الصيدلانية و الميكانيكية.

ع.العبودي