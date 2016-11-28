البدء في العمل بالسوار الإلكتروني قبل نهاية 2016

كشف عبد الكريم جادي ممثل وزارة العدل عن البدء في العمل بالسوار الإلكتروني للمحكوم عليهم بالحبس غير النافذ قبل نهاية السنة الحالية، مشيرا إلى أن الانطلاقة ستكون من محكمة تيبازة، وأوضح في تصريح للإذاعة أن هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل عملية الرقابة البعدية مؤكدا أن السوار بحكم خصائصه المتعددة يمكنه أن يسمح لحامله للضغط عليه لتنبيه الجهات المراقبة قصد التكفل به عند حلول القوة القاهرة، واعتبر أن لجوء حامل السوار إلى هذا التصرف عند القوة القاهرة يثبت احترامه للإجراءات.

وحيد. هـ