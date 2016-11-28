قبل نهاية الشهر الجاري

الجزائر تحتضن لقاءين دوليين حول مكافحة الإرهاب

27.11.2016

 

 تحتضن الجزائر خلال الفترة الممتدة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري ورشة دولية تضم خبراء من المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب و تتمحور حول «المخططات الوطنية للوقاية من التطرف العنيف لصالح دول الساحل» بالإضافة  إلى الدورة العلنية الرابعة لفريق العمل المكلف بمنطقة الساحل لنفس المنتدى خلال الفترة الممتدة من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري، و تترأس الجزائر وكندا مناصفة هذين اللقاءين المزمع تنظيمهما بقصر الأمم (الصنوبر البحري) بالجزائر العاصمة، ويشارك في هذه الاجتماعات العديد من دول منطقة الساحل وأعضاء مجلس الأمن الأممي وكذا منظمات دولية وإقليمية على غرار منظمة الأمم المتحدة و الهيئات التابعة لها المكلفة بمحاربة الإرهاب والاتحاد الأفريقي والمركز الأفريقي للدراسات و الأبحاث حول الإرهاب و»أفريبول» و المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا

 

 وحيد هاني

 

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