الحكومة ترفع العصا لتمرير قانون التقاعد والنقابات تجيش منخرطيها





دعا التكتل النقابي أمس السبت إلى الزحف اليوم أمام مقر المجلس الشعبي الوطني لمنع تمرير قانون العمل الجديد.

عادل أمين





وكذا المساس بمكتسبات العمال في التقاعد النسبي ودون شرط السن رافعين شعار لوقفتهم الاحتجاجية « صامدون ..صامدون للبرلمان نازلون» . رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «صادق دزيري» صرح بان قانون التقاعد يهم جميع العمال في كل الاختصاصات والأسلاك مشيرا بان وزيرة التربية الوطنية «نورية بن غبريت « تمارس الابتزاز على النقابات المستقلة والعمال .مؤكدا خلال تصريح «تلفزي» بأنهم لن يتنازلوا عن حقهم وعلى رئيس الجمهورية « عبد العزيز بوتفليقة « التدخل لسحب مشروع قانون العمل الجديد والعمال والموظفين الذين لم يلتحقوا بالحركات الاحتجاجية المتجددة سيندمون -حسب رئيس نقابة الإنباف. مضيفا بأنه كان على الحكومة فتح استشارة معمقة حول هدا القانون مع كل الشركاء الاجتماعيين بدون استثناء لكن هناك قرار سياسي لتمرير قرار إلغاء التقاعد النسبيي. وحول استغلال أحزاب المعارضة للنقابات أكد بأن تلك الأحزاب ممثلة في البرلمان متسائلا في هذا الصدد لماذا لا يسحب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي « محمد الغازي» هذه الورقة السياسية ويفتح نقاش مع النقابات المستقلة ويتم طي هذه الأزمة. من جهتها كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية قررت تعزيز مقر البرلمان بتعزيزات أمنية مكثفة لقوات الأمن تحسبا لأية طارئ.