نواب حنون يدعون بوتفليقة لإجراء قراءة ثانية لمشروع قانون المالية





سارة شرقي

نظمت صبيحة أمس الكتلة البرلمانية لحزب العمال وقفة تحسيسية بالعاصمة لاطلاع المواطنين على سياسة تجويع الشعب المنتهجة من طرف الحكومة وشرح ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية يوم الثلاثاء الفارط والذي تضمن رسوما وضرائب جديدة ستضرب حسبها جيب المواطن البسيط ومكاسبه الاجتماعية، داعية رئيس الجمهورية»عبد العزيز بوتفليقة» لإعادة قراءة هذا الأخير قبل حدوث ما لا يحمد عقباه.وسط اتهامات عدد من المواطنين لهم بنهب أموال الشعب والعمل رفقة نواب الأغلبية الذين يقومون بإسكاتهم تحت قبة البرلمان والخروج فقط مع اقتراب المواعيد الانتخابية للظفر بمقاعد الغرفة السفلى للبرلمان من جهة وإبداء البعض الآخر من المواطنين استياءه من الزيادات التي تشهدها بعض المواد الاستهلاكية مع تسجيل اطلاعهم على قانون المالية الجديد من جهة أخرى، نظم نواب حنون وقفة تحسيسية بساحة أول ماي في العاصمة لإعلام المواطن بما جاء به هذا القانون من إجراءات مدمرة له، موضحين وهم يقومون بتوزيع جريدة الحزب «اخوة» على المتوافدين مقابل 10دج، بأن هذه الخرجة لا تدخل في إطار حملة انتخابية مسبقة وإنما تندرج ضمن خرجات الحزب الميدانية على مستوى 48 ولاية والتي تزامنت هذه المرة والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2017 ، وهو ما استدعى مناقشة محتوى هذا القانون الذي سيمس الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية مع المواطنين وتحسيسهم بأخطاره.وفي سؤال حول ما إذا كانت هذه الوقفة دعوة غير مباشرة للشعب من اجل الخروج للشارع تنديدا بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، أردف العضو بالمجلس الشعبي الوطني « إسماعين قوادرية» بأنه لن تكون هناك مشكلة إذا ما تم ذلك بطريقة سلمية للتعبير عن رفض ما جاء به هذا القانون الجديد، مبرزا بأن تشكيلة العمال ستواصل عملها من خلال تعبئة الشعب في الأحياء الشعبية على مستوى البلديات والمدن الكبرى وانه في حال كانت هناك صحوة فان السلطات تستطيع التراجع من خلال إجراء قانون المالية التكميلي .كما أكد النائب عن ذات التشكيلة «تعزيبت رمضان» بأن هذا القانون لن يرحم المواطنين وسينخر جيوبهم ويضعف من قدرتهم الشرائية مع ارتفاع الأسعار، مشددا على ضرورة إعادة مراجعة القاضي الأول للبلاد لهذا القانون الجائر حسب وصفه، مشيرا بأن حزب العمال لن يستسلم وسيواصل نضاله كما أنه سيقف إلى جانب تكتل النقابات المحتجة اليوم أمام البرلمان خلال جلسة مناقشة مشروع قانون التقاعد.