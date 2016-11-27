السحر والشعوذة ينهيان حياة 15 طفلا في الجزائر





القارو نجيب

سجلت الجزائر خلال السنوات الـ 13 الأخيرة أي منذ سنة 2003 عددا معتبرا بلغ 21 عملية اختطاف للأطفال عبر شتى ربوع الوطن تختلف في مكانها و توقيتها و تتفق في مساسها ببراءة الطفولة و فلذات أكباد الآخرين بعدما مست الظاهرة فئات مختلفة من المجمع الجزائري و راح ضحيتها 15 طفلا جزائريا لقي حتفه على أيدي مجرمين سواء كانوا من الأقارب أو الجيران أو عصابات إجرامية. تختطف البراءة لأسباب متعددة بين نوايا الاغتصاب و طلب الفدية و الانتقام لأغراض شخصية و دوافع السحر و الشعوذة و هو ما كشف عنه خلال الندوة المنظمة بين المؤسسة الدينية ممثلة في وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف و جهاز الشرطة الجزائرية و التي تمحورت حول موضوع «رعاية الطفل في الإسلام وواجب المجتمع المدني في حمايته»، حيث تم الكشف عن الرقم الذي بلغته عمليات اختطاف الأطفال خلال 13 عاما منذ سنة 2003 و الذي بلغ 21 حالة اختطاف تم خلالها إنقاذ 6 أطفال من الموت المحقق على يد مختطفيهم بينما لاقى البقية و المقدر عددهم ب 15 طفلا حتفهم قبل أن يتم القبض على مختطفيهم و قتلتهم و تقديمهم أمام العدالة في وقت قياسي , و التي و بناء على التحاليل الجنائية لمصالح الشرطة اتضح أن للخرافة و السحر و الشعوذة الدور البارز في انتشار ما يعرف بالاختطاف و الذي نفت المصالح الأمنية و الدينية اعتباره ظاهرة بما أن الأرقام خلال 13 عاما لم تتجاوز الـ 21 عملية, هذا و لم يكن مستبعدا من البداية أن تقف النوايا الخبيثة و الانتقام وراء انتشار الاختطاف إلا أن الدافع الأبرز و الذي يقف وراء اغلبها يبقى السحر و استخدام الأعضاء البشرية و دماء الأطفال لغرض الشعوذة لكسب الرزق و الزوج و الأبناء بناء على خرافات المشعوذين التي لا أساس لها بديننا الإسلامي الحنيف و لا بتقاليد وأخلاق الجزائريين.