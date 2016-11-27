وزير الفلاحة يأمر بفتح تحقيق حول التعاونية الفلاحية بواد القصب

أمر نهار أمس وزير الفلاحة « عبد السلام شلغوم» بفتح تحقيق حول ما يحدث بالتعاونية الفلاحية بواد القصب ، بعدما تسلم ملفا ثقيلا من رئيسها ، وعقب استماعه لبعض التفاصيل من عمالها الذين نقلوا الصورة القاتمة للتعاونية الفلاحية للإنتاج الفلاحي و الحيواني التي كانت أحد أكبر و أهم التعاونيات الفلاحية على المستوى الوطني قبل أن تتحول إلى خراب ، بعدما تعرضت للنهب و أصبحت بين قوسين أو أدنى من الإفلاس. واستغرب الوزير» شلغوم» واقع وحالة التعاونية و أمر بفتح تحقيق عاجل في القضية و تمكينه من كل الحقائق مع نقل الملف للعدالة وأن تؤسس وزارته طرفا مدنيا .و أعلم عمال التعاونية الوزير أن الأخيرة تعرضت للنهب منذ سنة 2004 بظهور إدارة موازية للإدارة الشرعية ، ما جعلها تسير برئيسها ما نتج عنه اختفاء لممتلكات التعاونية وتدخل عدة أفراد في تسييرها ما عجل بإعلان إفلاسها رغم قدرتها على النهوض و الاستمرار في دعم الاقتصاد الوطني و المساعدة على توظيف مناصب الشغل .قرار الوزير جاء خلال نزوله ضيفا بسكيكدة رفقة ممثل الوزير الأول وزير الموارد المائية اللذان شاركا في الاحتفالات المخلدة للذكرى 42 لتأسيس الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين الذي احتضنته هذه السنة ولاية سكيكدة، بمشاركة 14 ولاية شرقية.

حياة بودينار