وضع معايير صارمة لتحديد قائمة الأعمال الجد شاقة

أوصت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني في نص تقريرها التمهيدي لمشروع قانون التقاعد بضرورة وضع معايير مؤسسة وصارمة لتحديد قائمة الأعمال الجد شاقة دون ذكر الوظائف تجنبا لأي خلل في التصنيف. ودعت اللجنة إلى تحديد الميكانزمات والحلول الناجعة لضمان تمويل صندوق التقاعد وعدم الاعتماد على الحلول الظرفية كما أكدت أنه في حال استمرار تطبيق هذين الإجرائين التقاعد النسبي ودون شرط السن ستنجز عن ذلك نتائج وخيمة سواء من جانب التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد أو من جانب المؤسسات العمومية التي أصبحت تسجل كل سنة تسربات لمواردها البشرية لا سيما منها ذات التأهيل العالي وهي في عز العطاء. وأشارت اللجنة المذكورة إلى أن المعدل العالمي لاحتساب التقاعد هو دفع اشتراكات خمسة عمال لضمان تقاعد شخصي (1) واحد في حين أن المعدل الوطني في الجزائر هو دفع اشتراكات عاملين (2) لفائدة متقاعد واحد من المعاش وهو ما يفرض على الدولة التكفل بهذا الفارق عبر التضامن بين صناديق الضمان الاجتماعي المختلفة. وعلى صعيد آخر أكدت اللجنة أن دراسة مشروع هذا القانون تمت بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين مثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمة أرباب العمل خلال الاجتماع التاسع عشر للثلاثية المنعقد في 5 جوان 2016 بهدف الحفاظ على النظام الوطني للتقاعد وضمان استمراريته.

عادل أمين