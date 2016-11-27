أويحيى : «المعارضة تريد إسقاط الدولة مستغلة انخفاض أسعار البترول»





كشف أول أمس، الأمين العام لحزب «الأرندي « أحمد أويحيى خلال لقائه بمنتخبي ومناضلي حزبه بالمسيلة على أن المعارضة استغلت انخفاض أسعار البترول خلال الأشهر الأخيرة، وكذا المصادقة على قانون المالية للعام الجديد بهدف التشويش وخلق الشائعات لإسقاط الدولة في محاولة لتكرار سيناريو 5 أكتوبر 1988.مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى وفي كلمته التي دامت أزيد من ساعة بدار الثقافة لمدينة المسيلة ، أوضح على أن انخفاض أسعار البترول لا يتحمل مسؤوليتها لا الرئيس بوتفليقة ولا فنزويلا ولا أية دولة أخرى، وإنما جاءت نتيجة أسباب يعلمها العام والخاص وهو ما استغلته المعارضة لكي تشوش و تشن حملة شرسة من خلال بث الشائعات، مستغلة كذلك مصادقة نواب البرلمان على قانون المالية لسنة 2017 بهدف إسقاط الدولة وتكرار سيناريو أحداث 5 أكتوبر 1988 يوم تم إخراج الشباب للتظاهر، غير أبهة حسبه، أي المعارضة بالتهديدات الخارجية التي تتربص بالبلاد سواء من جراء الربيع العربي أو تنظيم «داعش» غير البعيد على حدودنا أو التواجد الأجنبي في مالي وليبيا، مشيرا في ذات السياق إلى أن «الأرندي» يقف ضد المديوينة الخارجية باستثناء شركة «سوناطراك» التي من حقها الاستدانة بهدف الاستثمار وجلب مداخل من الجباية البترولية ، ومطمئنا الجزائريين بأن الزيادات التي حملها قانون المالية لسنة 2017 قليلة ولا تتعدى «زوج دورو» مثلما وصفها، و داعيا إلى ضرورة اليقظة والعمل من أجل مواصلة مجهودات التنمية وتحقيق الاستقرار.

صالح شخشوخ