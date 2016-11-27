احتجاجات لتلاميذ البكالوريا وتخريب بعض المرافق بالطاهير

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م. مسعود

شهدت عدة ثانويات بجيجل نهاية الأسبوع وخاصة تلك الواقعة بإقليم بلدية الطاهير موجة من الاحتجاجات وذلك على خلفية قرار الوزارة القاضي بتعديل الوقت الساعي لبعض المواد التي سيمتحن فيها هؤلاء شهر جوان المقبل وهي الاحتجاجات التي تسببت في فوضى كبيرة ببعض المؤسسات ناهيك عن تخريب بعض المرافق على غرار الأبواب والنوافذ .وقد خرج العشرات من تلاميذ الأقسام النهائية في مسيرات حاشدة ببعض شوارع مدينة الطاهير تنديدا بالقرار المذكور قبل أن تتحوّل هذه المسيرات إلى عمليات اقتحام لبعض الثانويات على غرار ناصري رمضان وأحمد منجلي حيث اقتحم العشرات من التلاميذ الغاضبين بهو هذه الأخيرة متسببين في حالة من الفوضى والارتباك لدى الطواقم التربوية ، خصوصا وأن المسيرات المذكورة عرفت حسب بعض المصادر المحلية انضمام تلاميذ من أطوار أخرى خاصة من الطور المتوسط وحتى من غير المنتمين إلى سلك التربية أو بالأحرى من المنحرفين إلى هذه المسيرات غير المنتظرة بعدما استغل هؤلاء الفرصة لإحداث الفوضى والهلع وهو ما يفسر تعرض بعض مرافق بعض الثانويات التي تم اقتحامها من قبل التلاميذ المحتجين للتخريب على غرار بعض الأبواب والنوافذ ، ولو أنه يصعب تقدير وحصر الخسائر المادية التي ترتبت عن هذه الحركة الاحتجاجية في ظل تكتم الجهات الوصية عن الأمر وغياب مصدر بالإمكان الاعتماد عليه لحصر الخسائر الناجمة عن هذه الاحتجاجات التي وصفت بالأعنف بين تلاميذ ولاية جيجل منذ احتجاجات الموسم ما قبل الماضي التي اندلعت بعدد من الثانويات وبالأخص بعاصمة الولاية جيجل من أجل المطالبة بتحديد العتبة