الوزير تبون يستقبل باحتجاجات عارمة بقايس ولاية خنشلة





تفاجأ وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون خلال مروره السريع بمدينة قايس 30 كلم غرب مقر عاصمة الولاية خنشلة لمعاينة مشروع 1900 وحدة سكنية باحتجاجات عارمة قام بها العشرات من المستفيدين من السكن ، حيث وبعد أن تعالت أصوات المواطنين للمطالبة بحضور الوزير إليهم للاستماع إلى انشغالاتهم في ظل منعهم من قبل الحشود الأمنية التي خصصت لتأمين زيارة الوزير تبون للولاية من الوصول إلى مكان تواجد هذا الأخير بالنقطة الوحيدة ببلديتهم ، فضل تبون الذهاب إلى المواطنين بنفسه واستمع إلى مشاكلهم التي تتعلق بتماطل لجنة الطعون الولائية في الإفراج عن القائمة النهائية للسكن على الرغم من مرور سنتين على توزيع الحصة السكنية المقدرة بـ 1900 وحدة سكنية ، وأكد المحتجون للوزير أن القانون واضح بشأن المهلة الممنوحة للجنة الطعون الولائية من قبل المشرع الجزائري ، إلا أن السلطات الولائية ولأسباب مجهولة تماطلت في دراسة الطعون بينما مئات العائلات عجزت عن تسديد مستحقات الكراء لدى الخواص بينما سكناتهم جاهزة 100 بالمائة وتنتظر دخولهم إليها فقط . الوزير وبعد أن حاول إقناع المواطنين بأن رئيس البلدية سيجد الحل واجهه المواطنون المحتجون أن رئيس بلديتهم بريء ولا علاقة له بقضية الطعون التي هي بيد الإدارة ، مطالبين الوزير بتحويل عملية التوزيع للبلديات و المجلس الولائي لدراسة الطعون بدل الإدارة التي لا يهمها أمر المواطن في مدينتهم حسب تصريحات المحتجين أمام الوزير تبون الذي تفاجأ بمعرفة المواطن للقانون ومعرفته للصلاحيات المحدودة للأميار عكس الصلاحيات المطلقة للإدارة وهو ما جعل هؤلاء يطالبون بمنح صلاحية التوزيع لرئيس بلديتهم .الوزير تبون وبعد أن تفاجأ باحتجاجات هؤلاء المواطنين عاود ركوب سيارته وغادر الموقع باتجاه مطار باتنة للعودة إلى العاصمة بعد زيارة لم تدم إلا 3 ساعات فقط .

عمران بلهوشات