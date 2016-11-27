عمال ملبنة الإيدوغ عنابة يدخلون في إضراب عن العمل اليوم





سيدخل عمال ملبنة الايدوغ عنابة اليوم في اضرب عن العمل وهو ما سيتسبب في «أزمة حليب» في عنابة هذا الأسبوع وقدم الفرع النقابي لملبنة الإيدوغ إشعارا بالإضراب إلى المديرية العامة والتي تملك «آخر ساعة» نسخة منه حيث أكدت النقابة أنه قياسا بالحالة الكارثية التي وصلت إليها الملبنة والنتائج غير المرضية الخاصة بالإنتاج والأهداف المسطرة وعملهم وسط التهديدات والتجاوزات على غرار التوقيف التعسفي وتهديد العمال بالطرد وعرقلة حرية العمال والنشاط النقابي،وأكدت النقابة أنه بناء على طلب العمال المتكرر بخصوص النتيجة التي توصل إليها المجمع بخصوص القضية المطروحة وفي ظل عدم وجود حلول للوضع المهني والاجتماعي للعمال فإنهم سيلجؤون إلى الإضراب، وأرفقت النقابة إشعارها بالإضراب قائمة أسمية بالتوقيعات وأرسلت نسخة إلى الاتحاد المحلي، الاتحاد الولائي ،تنسيقية المجمع، فدرالية القطاع، مفتشية العمل ومديرية أمن البوني، وسبق وأن اجتمعت النقابة يوم 31 أكتوبر الماضي بالاتحاد المحلي بحضور المدير العام،واجتمعت يوم 2 نوفمبر مع الاتحاد المحلي والاتحاد الولائي بحضور المدير العام ويوم 3 نوفمبر حضر اجتماعهم مجمع جيبلي وإطارات الملبنة، ويوم 8 نوفمبر اجتمعت النقابة برئيس المدير العام لمجمع جيبلي وفيدرالية الصناعات الغذائية ورئيس تنسيقية مجمع جيبلي أين تم إرسال لجنة تدقيق من طرف رئيس المدير العام للمجمع وتعهد هذا الأخير بتنحيته، للتذكير فقد عرفت الأسابيع الماضية «أزمة حليب» في عنابة بسبب ندرته ويضطر المواطنين للانتظار في الطوابير من أجل شراء الحليب، كما يوجد من استغل نقصه من أجل رفع أسعاره حيث وصل في بعض المناطق سعر الكيس الواحد 50 دج.

سليمان رفاس