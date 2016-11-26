لا تجميد ولا تقشف في مشاريع السكن





أشرف مساء أمس الأول الخميس وزير السكن والعمران السيد عبد المجيد تبون بولاية خنشلة على توزيع مفاتيح سكنات عدل 2 في أول عملية توزيع عبر التراب الوطني ، حيث تم توزيع قرابة 1100 سكن من أصل 1200 مسكن جاهز بمدينة خنشلة بفائض يقدر بأكثر من 100 مسكن ، حيث سيتم استثنائيا فتح الموقع الإلكتروني لمنح هذه الحصة السكنية المتبقية خلال الأسابيع القادمة .وكشف الوزير تبون خلال كلمة ألقاها بالمناسبة أمام الحاضرين أن ولاية خنشلة كان لها شرف احتضان الثورة و كانت نقطة الانطلاقة في أول نوفمبر 1954 واليوم كان لها الشرف أن تكون أول ولاية عبر الوطن تنطلق في توزيع مفاتيح سكنات عدل بعد الانتهاء من إنجاز حصة 1200 وحدة سكنية من قبل شركة صينية ، وقد أكد الوزير أن برنامج عدل 2 حقق نجاحا كبيرا في هذه الولاية بدليل وجود فائض مما جعل الوزارة تقرر فتح التسجيل الإلكتروني استثنائيا لمواطني ولاية خنشلة من أجل توزيع قرابة 900 مسكن المتبقية منها أزيد من 100 وحدة تم الانتهاء من الأشغال فيها والباقي في طور الإنجاز ، وأوضح تبون أن ولاية خنشلة بها تقدم ملحوظ في مجال السكن خاصة السكن الريفي و سكنات عدل والسكن الاجتماعي بينما فشل برنامج السكن التساهمي لعدة أسباب منها ضعف المرقين العقاريين المكلفين بالإنجاز .الوزير تبون وخلال زيارته القصيرة للولاية وبعد تلقيه لشكاوي عدد من المواطنين أمر ديوان الترقية والسلطات الولائية بالتراجع عن الشكوى المقدمة ضد أزيد من 150 مستفيد من برنامج السكن الهش لدى العدالة ، وطلب من مدير الديوان توقيف عملية إخلاء السكنات وطرد ساكنيها ، بعد أن استفادوا منها في عمليات ترحيل سابقة قبل أن يكشف التحقيق الإداري عن استفادات سابقة لهؤلاء ، ودعا تبون السلطات إلى التفكير في إيجاد حل قانوني لهؤلاء المواطنين في أقرب وقت ممكن .كما أمر الوزير مصالحه الوزارية بالتحقيق في أسباب تعطل برنامج السكن التساهمي ( إيرباكو) و ألح على الانطلاق في الأشغال في أقرب وقت ممكن .وفي رده على سؤال لجريدة آخر ساعة حول برنامج التجزئات العقارية وهل مس العملية التجميد في ظل تأخر الولاية عن توزيع القطع الأرضية ، أكد الوزير أن الحكومة قررت مواصلة العملية في ولايات الجنوب والهضاب ولا تجميد لهذا البرنامج في الولايات المذكورة و أضاف في جوابه على سؤال آخر ساعة أن الحكومة ستواصل تقديم الدعم المالي لإنجاز برنامج سكنات عدل 1 وعدل 2 بالرغم من الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد عمران بلهوشات