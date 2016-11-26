حريق بمؤسسة بلاستيك المنطقة ما قبل الميناء يخلف خسائر مادية

أصيب أول أمس رجل في العقد الرابع من العمر بحروق من الدرجة الثانية على مستوى اليد اليمنى عقب اندلاع حريق داخل مؤسسة بلاستيك في منطقة ما قبل الميناء ببلدية عنابة. تفاصيل الواقعة واستنادا إلى ما نقلته مصالح الحماية المدنية بعنابة لآخر ساعة أن أعوانها تدخلوا أول أمس في حدود الساعة الواحدة مساء لإخماد حريق اندلع داخل مؤسسة بلاستيك في منطقة ما قبل الميناء ببلدية عنابة حيث خلف هذا الأخير خسائر مادية وأخرى بشرية حيث تعرض المدعو (ب.ح) البالغ من العمر 40 سنة إلى حروق من الدرجة الثانية على مستوى اليد اليمنى ما تطلب إسعافه في عين المكان ثم نقله على جناح السرعة من قبل اعوان الحماية المدنية إلى مصلحة الحروق بمستشفى ابن سينا لتلقي العلاج اللازم هذا ويرجع سبب الحريق حسب ما نقلته مصالح الحماية المدنية إلى خلل كهربائي حيث قام أعوانها بأخذ جميع الاحتياطات اللازمة والبقاء بجانب المؤسسة إلى حين وصول مصالح سونلغاز وذلك تحسبا لحدوث أي طارئ قد تكون عواقبه وخيمة هذا وتبقى الأسباب الحقيقية للحريق مجهولة إلى غاية كتابة هذه الأسطر.

مازوز بوعيشة