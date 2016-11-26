عامل يحاول الانتحار بشرب محلول كيميائي بمركب الحجار

اهتز مركب الحجار صبيحة أول أمس على وقع حادث خطير حدث في الورشات الميكانيكية المغاربية «AMM» حيث قام أحد العمال بمحاولة الانتحار عن طريق شرب محلول كيميائي خطير بعد أن وقع في خلاف مع أحد المسؤولين في الورشة حيث كشفت مصادرنا عن حرمانه من الترقية وقد تم نقله على جناح السرعة إلى مستشفى ابن رشد بوسط مدينة عنابة من أجل تلقي الإسعافات أين أجرى الطاقم الطبي غسيل معدة لهذا العامل الذي نجا من الموت بأعجوبة، وخلقت هذه الحادثة حالة طوارئ في «عملاق الحديد».

سليمان.ر