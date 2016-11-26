النواب سيصوتون على مشروع قانون التقاعد الجديد الأربعاء المقبل





عادل أمين





علمت “ آخر ساعة” من مصادر برلمانية أن مشروع قانون التقاعد الجديد الذي يتضمن إلغاء التقاعد النسبي و دون شرط السن وتحديد سن التقاعد ب60 سنة والذي سيقدم من طرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي “ محمد الغازي” للدراسة و النقاش غدا الأحد الـ 27 نوفمبر 2016 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية حدد تاريخ المصادقة عليه من قبل يوم 06 ديسمبر 2016 في حين أعلنت إدارة البرلمان عن تقديمه إلى تاريخ 30 نوفمبر الجاري حيث يتوقع أن يتم التصويت عليه من طرف نواب الأغلبية على غرار الأفلان والأرندي بدون تسجيل أي مفاجأة يوم الأربعاء المقبل. واعتبرت كتل المعارضة بالبرلمان قرار تقديم تاريخ المصادقة على مشروع القانون الجديد الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا انتهاكا للآجال القانونية المحددة دستوريا و قانونيا من اجل دراسة القوانين و المصادقة عليها و تقديم التعديلات اللازمة من طرف النواب و تحرير التقرير التكميلي الخاص بالقانون و تسليمه للنواب قبل المصادقة عليه مؤكدة بأن مدة ثلاثة أيام غير كافية لتمرير قانون يعتبر من أهم القوانين التي تمرر هذه الأيام خاصة و حوله خلاف كبير بين الوزارة المعنية و الطبقة الشغيلة عموما و النقابات المستقلة خصوصا.