السيارات بلوحة ترقيم جديدة في 2017





الرقم لن يتغير في حالة بيع السيارة خارج إقليم ولاية مالكها

سيشهد الثلاثي الأول من السنة المقبلة 2017 دخول بطاقة الترقيم الالكترونية للمركبات حيز الخدمة حيث سيمكن هذا الإجراء الجديد الذي يندرج في إطار عصرنة الإدارة من مراقبة معلومات السيارات من خلال السجل الالكتروني الوطني .”نور الدين بدوي” وزير الداخلية والجماعات المحلية أكد في هذا السياق بأن بطاقة الترقيم الالكترونية للعربات التي ستدخل حيز الخدمة في 2017 تتضمن رقما وطنيا موحدا للسيارات وشريحة تتضمن معلومات عن العربة المستعملة من طرف مالكها.و حسب الوزير فان الرقم لن يتغير حتى في حالة بيع السيارة خارج إقليم ولاية مالكها وأضاف بأن هذا الترقيم يتضمن 06 أرقام وحروف موحدة لا علاقة لها بالمعلومات الشخصية عن مالك السيارة ومكان إقامته. “بدوي” أضاف بأن بطاقة الترقيم الالكترونية للعربات التي ستدخل حيز الخدمة خلال الثلاثي الأول من السنة القادمة تتضمن ترقيما وطنيا موحدا للسيارات شبيها برقم التعريف الوطني للمواطن. مؤكدا بأن الترقيم الخاص بالولايات سيتم الاستغناء عنه في هذه البطاقة الالكترونية التي تحتوي على شريحة تتضمن تطبيقات فحص السيارات وتأمينها ومؤشرات استهلاك الوقود.