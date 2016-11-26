آخر ساعة تنفرد بنشر تفاصيل توزيع 5000 وحدة سكنية عبر بلديات ولاية خنشلة





كشف مدير السكن لولاية خنشلة مساء الخميس وخلال عرضه لبرنامج القطاع في ولاية خنشلة على وزير القطاع عبد المجيد تبون عن تفاصيل توزيع حصة 5000 وحدة سكنية التي استفادت منها الولاية بعد زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال لها سنة 2014 ضمن البرنامج الاستثنائي الذي خصصه الوزير الأول بعد نهاية زيارته للولاية .حيث تنفرد آخر ساعة بكشف كل تفاصيل عملية توزيع الحصة المقدرة بـ5000 وحدة سكنية عبر بلديات الولاية وهي العملية التي أشرف عليها الوالي السابق و قرر بعد دراسة جميع احتياجات البلديات توزيع الحصة عبر 15 بلدية من أصل 21 بلدية بالولاية ، وقد كان لبلدية ششار حصة الأسد بعد حرمانها من حصتها الحقيقية في برامج سكنية سابقة ، حيث استفادت مدينة خنشلة مقر عاصمة الولاية من حصة 1100 وحدة تليها مباشرة بلدية ششار بحصة 1000 وحدة وثالثا بلدية قايس بـ 400 وحدة سكنية و بلدية بابار بـ 400 وحدة أيضا ، كما حصلت بلديات مثل بغاي و طامزة و الرميلة وتاوزيانت على 100 وحدة سكنية لكل بلدية والمفاجأة كانت بغياب بلدية المحمل ثالث أكبر تجمع سكاني بالولاية عن القائمة بسبب غياب العقار وعدم تمكن رئيس بلديتها من إيجاد وعاء عقاري خلال المهلة التي منحه إياها الوالي السابق من أجل تسجيل حصة تقدر بـ 400 وحدة ، ليتم منحها لبلديات أخرى حيث تنفرد آخر ساعة بنشر القائمة الكاملة للبلديات المستفيدة من حصة 5000 مسكن وعدد السكنات التي حصلت عليها كل بلدية ضمن آخر حصة سكنية استفادت منها الولاية بعد دخول سياسة شد الحزام و ترشيد النفقات عمران بلهوشات

خنشلة 1100 وحدة سكنية

ششار 1000 وحدة سكنية

قايس 400 وحدة سكنية

بابار 400 وحدة سكنية

أولاد رشاش 300 وحدة سكنية

عين الطويلة 300 وحدة سكنية

بوحمامة 300 وحدة سكنية

الحامة 300 وحدة سكنية

أنسيغة 200 وحدة سكنية

يابوس 200 وحدة سكنية

تاوزيانت 100 وحدة سكنية

طامزة 100 وحدة سكنية

متوسة 100 وحدة سكنية

بغاي 100 وحدة سكنية

الرميلة 100 وحدة سكنية

المجموع 5000 وحدة سكنية

عدد السكنات التي في طور الإنجاز 2500 وحدة سكنية

عدد السكنات التي في طور المنح للمقاولات 2500 وحدة سكنية .