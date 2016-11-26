وفاة فتاة بعد تعرضها للضرب من طرف أخيها بالطارف





لقيت فتاة في الـ 23 من العمر حتفها نهار الأربعاء الماضي بعد تعرضها للضرب من طرف أخيها البالغ من العمر 32 سنة . وحسب مصادر عليمة التي أوردت الخبر فإن الضحية تقطن في منزلها العائلي بمنطقة المريديمة التابعة لإقليم بلدية القالة بالطارف.نشب خلاف بين الضحية وأخيها وعلى اعتبار أن الضحية تشكو من اضطرابات نفسية تأزم الوضع بينهما الأمر الذي دفع أخ الضحية إلى ضربها إلى أن أغمي عليها، وبعد فترة من الزمن لم تستفق الضحية مما استدعى الأمر لنقلها إلى مستشفى مدينة القالة، حيث أثبتت المكشوفات الطبية أن الضحية توفيت منذ فترة على اثر إصاباتها على مستوى الوجه والرقبة، وهي الأسباب التي أدت إلى الوفاة. أخ الضحية سلم نفسه لدى مصالح امن دائرة القالة أين فتحت تحقيقا في القضية للتعرف عن دوافع هذا الحادث المميت.

ن. معطى الله