قرابة 10 آلاف حالة عنف ضد المرأة خلال 2016

وليد هري

نشرت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان تقريرا مرعبا حول العنف ضد المرأة بالجزائر والذي كشفت فيه عن تسجيل قرابة 10 آلاف حالة عنف خلال 10 أشهر الأولى من السنة الجارية.حيث نشرت الرابطة تقريرها بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف 25 نوفمبر من كل عام، وأوضحت الرابطة في تقريرها بأن العنف ضد المرأة في الجزائر ما يزال مطروحا بقوة “رغم دخول قانون العقوبات لحماية المرأة من العنف والتحرش منذ بداية السنة الجارية 2016 بعد مصادقة مجلس الأمة عليه في شهر ديسمبر 2015،..، لمحاربة العنف الزوجي وتحسين التشريع الخاص بمكافحة التحرش الجنسي”، واستدلت الرابطة على الواقع المريع الذي تتحدث عنه بالإحصائيات التي نشرتها المديرية العامة للأمن الوطني والتي كشفت من خلالها عن تسجيل 8461 حالة اعتداء ضد المرأة خلال 10 أشهر الأولى لسنة 2016 ، مقارنة بـ 8151 حالة خلال نفس الفترة من سنة 2015، أي بزيادة 310 حالة، وأشارت الرابطة إلى أن هذه الأرقام “لا تعكس الصورة الحقيقية للنساء المعنفات، بالنظر إلى الحالات غير المبلغ عنها لدى مصالح الأمن”، وفي تفاصيل الاعتداءات تم تسجيل 5047 حالة عنف الجسدي خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2016، مقارنة5350 حالة سنة 2015.

تسجيل 4 حالات لـ زنا المحارم

أما في ما يتعلق بسوء المعاملة فسجلت في الفترة المذكورة 1570 حالة، مقارنة بـ 1706 حالة سنة 2015، 273 حالة اعتداء جنسي خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2016، مقابل206 حالة في نفس الفترة من سنة 2015، هذا بالإضافة إلى 24 حالة قتل عمدي في 2016 و22 حالة و04 حالات خاصة بالضرب العمدي المفدي إلى الوفاة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2015، كما أكدت المصادر على تسجيل أربع حالات لـ زنا المحارم في 2016 مقارنة بست حالات في السنة الماضية، وأكدت الرابطة على ضرورة تكثيف الحملات التوعوية والإعلامية من أجل محاربة كافة أشكال العنف والتمييز ضد الجنسين، كما دعت الحكومة إلى استحداث مقاربة شاملة لحماية الأسرة باعتبارها المحيط الأول الذي ينشأ فيه الفرد، السعي إلى التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان عامة وبحقوق المرأة خاصة، العمل على إقامة نظام معلومات شامل عن المرأة بالتعاون ما بين الجهاز المركزي للإحصاء والمنظمات الدولية والوطنية وتشجيع عمل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية لاسيما التي تعنى بشؤون المرأة وتهيئة الوسائل المناسبة للتعاون ما بينها وما بين المؤسسات الحكومية للتنسيق معها.