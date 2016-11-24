شراكة جزائرية هندية بخصوص تركيب خافتات الصوت

جمال بوعكاز

أعرب ممثل الشريك الهندي باوان كومار مادان بأن صنع خافتات الصوت للمركبات يشكل بداية لشراكة ثرية سيتم توسيعها لاحقا لتشمل قطع ميكانيكية أخرى، حيث سيتم التوقيع على شراكة صناعية في مجال تصنيع خافتات الصوت للمركبات من أجل المصادقة على هذه القطعة التي تندرج ضمن عملية التطوير الميكانيكي التي أطلقتها الحكومة الجزائرية.ومن خلال لقاء نظم بقسنطينة وشارك فيه علاوة على الشريكين ممثلون عن عديد القطاعات ذات الصلة بهذا المجال التجارة والصناعة والجمارك الجزائرية ومديرية الضرائب إضافة إلى ممثلي شركات وطنية ناشطة في مجال الصناعة الميكانيكية أوضح السيد يحياوي ممثل الشريك الجزائري بأن هذا التعاون الذي يعد الأول من نوعه على الصعيد الوطني سيسمح بالموافقة على هذا المكون للمركبات و جعله تنافسيا على عديد الأصعدة، كما ستسمح هذه الشراكة مع الرائد العالمي في تصنيع خافتات الصوت وهو مارك إيقزوست سيستمز ليميتيد للجزائر بتلبية طلبها و الاستثمار في خطوة لاحقة في السوق الخارجية، حسب ما أعرب عنه المبادرون إلى هذه الشراكة الذين سلطوا الضوء على أهمية هذا التعاون في دعم الجهود الجارية للتنمية الميكانيكية، و لا تزال لحد الساعة الصناعة الوطنية لخافتات الصوت للمركبات محتشمة بحيث لم يتمكن الإنتاج من تغطية الحد الأدنى من الاحتياجات المعبر عنها محليا حسب ما تمت الإشارة إليه خلال هذا اللقاء حيث ستأخذ هذه الصناعة بفضل هذه الشراكة منحى آخر في الصناعة الميكانيكية الجزائرية، من جهته أوضح مدير التجارة السيد عزوز قوميدة بأن التصديق على هذا المنتج الذي لم يسبق تسويقه نحو الخارج سيشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ليعود للحديث عن مختلف مزايا الاستثمار الممنوحة من طرف الدولة الجزائرية و التي مكنت من إنعاش التجارة الوطنية بشكل كبير، من جهته أبرز المدير العام لمؤسسة الجرارات و المحركات بوادي حميميم بالخروب بولاية قسنطينة عبد العزيز بن جامع أهمية هذا النوع من المؤسسات في تطوير المؤسسات الوطنية العاملة في مجال الميكانيك على وجه الخصوص من خلال دعم معدل الإدماج مشيرا إلى أن إنتاج قطعة غيار ذات معايير دولية محليا سيعود بالمنفعة على الصناعة الوطنية.