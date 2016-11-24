بن غبريت تعلن عن توظيف مشرفي التربية من القوائم الاحتياطية





عادل أمين

أعلنت وزيرة التربية الوطنية” نورية بن غبريت” أمس الثلاثاء عن توظيف مشرفي التربية المتواجدين في القوائم الاحتياطية ولم يسعفهم الحظ في الحصول على المناصب التي تم إجراء مسابقة وطنية حولها في وقت سابق من التوظيف في المناصب الشاغرة الموجودة حاليا في المؤسسات التربوية بالطورين الثانوي والمتوسط تماشيا مع تعليمة للوظيفة العمومية .وأوضحت “بن غبريت” على صفحتها الرسمية على الفايسبوك في إجابتها على انشغالات هذه الشريحة التربوية بأن التعليمة رقم 01 الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بصدد تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-194 وبإمكان الإدارة المستخدمة أن تعين من القائمة الاحتياطية حسب الترتيب الاستحقاقي في حالة تحرير المناصب للأسباب المذكورة في هذه التعليمة على أن تكون في نفس الرتبة. وكان أصحاب الانشغال المطروح قد أكدوا بأن مطلبهم يتمثل في اللجوء إلى القوائم بصفتهم ناجحين في الامتحانين الكتابي والشفاهي خلال المسابقة المفتوحة حسب الشهادات في اختصاص مشرفي التربية لكن معدلاتهم لم توصلهم لحدود المناصب المطلوبة بالولايات حيث صنفوا في قائمة الاحتياط .مطالبين من وزيرة التربية الوطنية اللجوء إلى القوائم الاحتياطية مباشرة في التوظيف في المناصب الشاغرة كما تم الأمر مع الأساتذة في مسابقة التوظيف الأخيرة نظرا للعجز الكبير الذي تعاني منه الثانويات والمتوسطات في مشرفي التربية وحالة التسيب المترتبة عن النقص الفادح في التأطير .