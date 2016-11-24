طالبوا بالإفراج عن قائمة السكنات الاجتماعية

سكان جوانو يغلقون البوابة التجارية لميناء عنابة

23.11.2016

 


أقدم أمس سكان حي سيبوس بعنابة المعروف بجوانو علي شن حركة احتجاجية أغلقوا على إثرها البوابة التجارية لميناء عنابة مطالبين السلطات بالإفراج عن حصتهم من السكنات الاجتماعية الجارية عملية دراستها علي مستوي مصالح دائرة عنابة وقد شل بذلك المحتجون حركة دخول الشاحنات وخروجها من الميناء مما خلق فوضى عارمة تدخلت علي إثرها مصالح الأمن مرفوقة بشرطة قمع الشغب في محاولة للسيطرة علي الوضع وإعادة فتح بوابة الميناء لفتح المجال أمام الشاحنات المحملة بالبضائع والتي بقيت داخل الميناء علما أنه تم تحويل بعض الشاحنات للخروج من البوابة المحاذية لمنطقة ما قبل الميناء لتفادي الفوضى والازدحام بالقرب من البوابة التجارية علما أن السلطات كانت قد أعلنت عن توزيع حصة ستة آلاف وحدة سكنية عبر مختلف أحياء البلدية خلال شهر أكتوبر لكن العملية أجلت مما فجر غضب العديد من سكان الأحياء الفوضوية مؤخرا خاصة مع اقتراب فصل الشتاء  

.بوسعادة فتيحة

 

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