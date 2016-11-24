سكان جوانو يغلقون البوابة التجارية لميناء عنابة





أقدم أمس سكان حي سيبوس بعنابة المعروف بجوانو علي شن حركة احتجاجية أغلقوا على إثرها البوابة التجارية لميناء عنابة مطالبين السلطات بالإفراج عن حصتهم من السكنات الاجتماعية الجارية عملية دراستها علي مستوي مصالح دائرة عنابة وقد شل بذلك المحتجون حركة دخول الشاحنات وخروجها من الميناء مما خلق فوضى عارمة تدخلت علي إثرها مصالح الأمن مرفوقة بشرطة قمع الشغب في محاولة للسيطرة علي الوضع وإعادة فتح بوابة الميناء لفتح المجال أمام الشاحنات المحملة بالبضائع والتي بقيت داخل الميناء علما أنه تم تحويل بعض الشاحنات للخروج من البوابة المحاذية لمنطقة ما قبل الميناء لتفادي الفوضى والازدحام بالقرب من البوابة التجارية علما أن السلطات كانت قد أعلنت عن توزيع حصة ستة آلاف وحدة سكنية عبر مختلف أحياء البلدية خلال شهر أكتوبر لكن العملية أجلت مما فجر غضب العديد من سكان الأحياء الفوضوية مؤخرا خاصة مع اقتراب فصل الشتاء

.بوسعادة فتيحة