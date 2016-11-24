تسوية أكثر من 1400 منحة اجتماعية لعمال قطاع التربية بعنابة

أعلنت لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال التربية بولاية عنابة أمس أنها بصدد تسوية وضعية أكثر من 1400 ملف لمنح اجتماعية مختلفة إلى غاية الـ 31 أوت الفارط لعمال القطاع نهاية شهر نوفمبر الجاريوحسب توفيق رحات فإن أصحاب الملفات لكل المنح الاجتماعية المقدر عددها ب1430 ملف من بينها 320 منحة تخص التقاعد لسنة 2015 سيتم تسويتها قبل نهاية الشهر الجاري بعد إفراج اللجنة الولائية عن الميزانية .مؤكدا في هذا الصدد بأن قضية ملفات التقاعد للسنة الفارطة والتي تتجاوز الـ 600 ملف سيتم تسوية منها دفعة أولى تقدر بـ 320 ملف وذلك بالترتيب وفي شفافية تامة في حين أن البقية سيتم تسويتها بعد إعداد القائمة الاسمية في شهر ديسمبر القادم وبعد الحصول على ميزانية 2017وكانت لجنة الخدمات الاجتماعية بقطاع التربية لولاية عنابة قد أحصت 635 ملف تقاعد تعود إلى سنة 2015 حيث تقدر منحة التقاعد بـ 25 مليون سنتيم هذا دون احتساب ملفات التقاعد لهذه السنة التي هي بالمئات.

عادل أمين