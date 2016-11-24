عمال مؤسسة « إيتار» يناشدون وزير الصناعة التدخل

أصيب عمال مؤسسة «إيتار « للخزف بقالمة نهار أمس بخيبة أمل كبيرة وهذا بعد عدم الوصول إلى نتيجة حسب ما كشفه أمين الفرع النقابي للمؤسسة السيد كباش شوقي أن الاجتماع الذي كان يعلق عليه عمال المؤسسة أمالا كبيرة انتهى دون الوصول إلى أية نتيجة تذكر أمام تهرب شركة تسيير مساهمة الدولة للشرق و الجنوب الشرقي بعنابة والتي لم تكلف نفسها عناء التنقل إلى مدينة قالمة من اجل حضور هذا الاجتماع المصيري رغم أنها هي المسؤول الأول عن بيع المؤسسة إلى المتعامل الايطالي و شريكه الجزائري و حسب أمين الفرع النقابي فان هذا الاجتماع الذي حضره كلا من مدير مفتشية العمل و ممثل عن مديرية الصناعة و المناجم إلى جانب ممثلي العمال و الشريك الجزائري غاب عنه الشريك الايطالي الذي رفض التنقل إلى ولاية قالمة لحضور هذا الاجتماع رغم تواجده بالجزائر العاصمة و هو ما لم يمكن المجتمعون من التوصل إلى نتيجة و حلول لإنقاذ هذه المؤسسة من الغلق ، الشيء الذي جعل الشريك الجزائري خلال هذا الاجتماع يتقدم بوعود لإنقاذ هذه المؤسسة مع توفير مناصب شغل جديدة في حالة تدخل الوزارة المعنية و إخراج الشريك الإيطالي، مطالبا وزير الصناعة والمناجم بالتدخل لحل هذه الشراكة من اجل الوقوف بالمركب وإنقاذ أزيد من 84 عائلة من التشرد.

ل. عزالدين