نواب البرلمان يمررون مجمل الزيادات الضريبية



تصوير فاتح قيدوم

صوت نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2017 في جلسة شهدت مقاطعة نواب جبهة العدالة والتنمية الأفافاس الذين عبروا عن رفضهم لهذا القانون الذي وصفوه بالاجتماعي والجائر، في الوقت ذاته شدد وزير المالية”حاجي بابا عمي” على ضرورة مواصلة العمل تدريجيا من أجل تحسين إنتاجية الاقتصاد الوطني في إطار نظرة استشرافية بعيدة المدى، داعيا إلى توفير الظروف الملائمة من اجل اقتصاد يستجيب لمتطلبات المرحلة القادمة من النموذج الوطني للنمو ابتداء من 2020 كعادتهم قام نواب التشكيلات السياسية المعارضة على غرار جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال وتكتل الجزائر الخضراء بالاحتجاج السلمي تحت قبة زيغود يوسف، تعبيرا منهم عن رفضهم لمشروع قانون المالية لسنة 2017الذي وصفوه بالقاتل للشعب الجزائري، رافعين لافتات كتب عليها “ قانون المالية حرب اجتماعية ضد الأغلبية لا لتجويع الشعب ولا للمساس بمكاسب الشعب”.كانت الساعة تشير الى العاشرة ونصف صباحا حينما اكتمل النصاب داخل قاعة الجلسات بالمجلس الشعبي الوطني، حيث حضر جلسة التصويت على مشروع قانون المالية 2017 حوالي 271 نائبا مواليا ومعارضا، ليفتتح رئيس الغرفة السفلى للبرلمان “العربي ولد خليفة” جلسة التصويت الذي عرفت ، مناوشات كلامية بين النائب”جلولي جودي” ونائب الأرندي”بلقاسم ازواو” بسبب رفض هذا الاخير لبعض التعديلات وهو ما جعل ولد خليفة يشدد على ضرورة غرس الاحترام تحت قبة البرلمان، هذا وأعطى رئيس الغرفة السفلى الكلمة لمقررة اللجنة “سعيدة بوناب” والتي أوضحت بأن المناقشة العامة لمشروع قانون المالية تركزت في مجملها حول سبل تقوية الاقتصاد الوطني ومواصلة ترقية الظروف الاجتماعية للمواطنين ومقتضيات الحفاظ على التوازنات المالية وترشيد النفقات العمومية، وتابعت القول بأن اقتراحات التعديلات المقدمة بلغت 65 تعديلا.وقالت أن النقاش الموضوعي حول الانشغالات المطروحة سمح بإدراج تعديل المادة 18 من مشروع قانون المالية 2017 بالتنصيص على أن يكون رسم الطابع على اصدار جواز السفر من 24 صفحة في حدود 25 الف دينار و جواز السفر من 48 صفحة حسب الاجراء السريع ب 60 الف دينار بدلا من 45 ألف دينار، بالإضافة الى تعديل المادة 27 برفع الرسم على التبغ الاسود الى 12 ألف و40 دج للكلغ الواحد و التنصيص على عدم تغيير معدل الرسم الداخلي عند الاستهلاك بالنسبة لمادة القهوة.

كما اشارت الى تعديل المادة 67 من خلال الترخيص باستيراد الأجهزة ذات الأصناف “أ، ب، ج “ مع تحديد رسم الفعالية الطاقوية بالنسبة لهذه الأصناف ب 5 بالمائة بالنسبة للأجهزة من الصنف “أ”و 20 بالمائة بالنسبة للصنف “ب” و 30 بالمائة بالنسبة للصنف “ج” على أن يطبق الرسم على الأجهزة المستوردة ابتداء من الفاتح من شهر جويلية للسنة المقبلة و الرسم على الأجهزة المصنعة محليا ابتداء من الفاتح جانفي 2018.كما تم ادراج مادة جديدة تنص على تخفيض فوترة الكهرباء في ولايات الجنوب بنسبة 65 بالمائة بالنسبة للأسر والفلاحين و25 بالمائة بالنسبة للنشاطات الاقتصادية، بالإضافة الى زيادات على التبغ والمشروبات الكحولية والانترنت والكهرباء وكذا التأكيد على زيادة الرسم على الإطارات المطاطية المستوردة بـ 750 دج بالنسبة للسيارات الثقيلة و450 دج فيما خص السيارات الخفيفة.

كما قررت اللجنة تعديل المادة 108 التي تقضي بأن تكون تسوية وضعية البنايات المزودة برخصة البناء و التي تم انجازها أو قيد البناء غير المطابقة لتعليمات رخصة البناء المسلمة مقابل دفع غرامة تتراوح ما بين 5 و 25 بالمائة من قيمة العقار حسب طبيعة المخالفة على أن يسري مفعول هذا الحكم ابتداء من جانفي 2018

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الأفافاس: “قانون المالية يكرس اللاعدل والحقرة”





قاطعت المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية، جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2017 ، موضحة بأن هذا القانون يمس بمصالح البلد ويعبر عن احتقار كل المواطنين ، مؤكدة بأنه عوض أن تلجأ الحكومة للبحث عن الملايير التي حولت عن طريق تضخيم الفواتير والتحويل غير الشرعي للعملة الصعبة والتهرب الضريبي، فضلت الحكومة المساس بالقدرة الشرائية للجزائريين الذين أثقل كاهلهم نتيجة التضخم وتآكل العملة .





العدالة والتنمية: نواب الموالاة يذبحون الشعب





أكدت الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية بأن نواب البرلمان بتصويتهم على قانون المالية لسنة 2017 فإنهم بذلك يذبحون الشعب الجزائري من الوريد إلى الوريد مقابل منحهم منحة نهاية العهدة، معلنة رفضها لهذا القانون الذي جاء حسبها ليؤكد بأن مسار الانحدار الذي بدأ مع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 مستمر وأن سياسة حفر جيوب المواطنين هي الغالبة.





الافلان: “ميزانية 2017 لم تمس التحويلات الاجتماعية”





أكدت الكتلة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني أن قانون المالية آتى في ظروف اقتصادية صعبة وهو ما يستدعي أنها تقف وقفة تضامنية كل حسب موقعه ومسؤولياته مع الحالة الاقتصادية للبلاد، مشيرة بأن الحالة الاقتصادية لا تضر بالجزائر فقط وإنما تضرب العديد من الدول ، مؤكدة بأن القانون مرر بطريقة ديمقراطيه وتابعت بأنه لا أحد يستطيع أن يحتم علينا أفكاره وتصوراته دون قناعة منا “

سارة شرقي