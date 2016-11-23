التكتل النقابي يعلن التحاق المزيد من المضربين بالحركة الاحتجاجية

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عادل أمين

أعلن التكتل النقابي أمس الثلاثاء أن الإضراب في يومه الثاني عرف إصرارا و تمسكا من قبل الموظفين و العمال بالمطالب المرفوعة كما شهد التحاق المزيد من المضربين بالحركة الاحتجاجية التي تسير وفق مسار تصاعدي يكشف عن مدى تنامي الوعي لدى الطبقة الشغيلة في البلاد رغم أساليب التضييق والوعيد التي تمارسها السلطات العمومية ضد المضربين.وأكد التكتل في بيان إعلامي له تلقت” آخر ساعة” نسخة منه إن تلبية العمال و الموظفين لنداء التكتل النقابي بدا جليا خلال الوقفات الاحتجاجية الولائية التي توافد عليها يوم أمس الآلاف من مختلف الفئات و القطاعات مما شكل مزيجا متناغما من الغاضبين على التوجه الاقتصادي الغامض الذي تريد الحكومة المضي فيه وقد تزامن اليوم الثاني بمصادقة البرلمان على قانون المالية لسنة 2017 الذي يؤشر على إصرار الحكومة تحميل المواطنين ذوي الدخل الضعيف تبعات الأزمة المالية و فرض المزيد من الضرائب و الرسوم التي تضعف بشكل رهيب القدرة الشرائية للطبقة .و بناء على النتائج المتحصل عليها في خلية متابعة الإضراب المجتمعة يوم 22 / 11 / 2016 فإن نسب المشاركة في إضراب موظفي البلديات 64 بالمئة وموظفي التعليم العالي 22 بالمئة والتكوين المهني 55 بالمئة والتجارة 12 بالمئة والصحة 55 بالمئة والتربية الوطنية 55 بالمئة والممارسون الطبيون 60.43 بالمئة وموظفي الكهرباء والغاز 1 بالمئة. كما جدد التكتل النقابي تمسكه بالحوار و التفاوض مع صانعي القرار فيما يتعلق بكل مشاريع القوانين التي تمس عالم الشغل و هذا كونه الممثل الشرعي للطبقة الشغيلة ولا يمكن أن تبقى الحكومة تختار على المقياس محاوريها الذين لا يحركون ساكنا عندما تمس مصالح العمال والموظفين .داعيا المضربين في ميادين للعمل من أجل مواصلة التجند و الوعي لإنجاح الوقفات الاحتجاجية الجهوية المزمع تنظيمها نهار اليوم الأربعاء.