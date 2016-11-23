أحكام بالسجن بين عامين و20 سنة لـ9 متهمين بالانخراط في جماعة إرهابية وتمويلها

سلطت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تبسة في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، أحكاما بالسجن النافذ بين عامين و20سنة في حق 9 متهمين بجناية الانخراط في جماعة إرهابية وتمويلها، حيث أدانت حضوريا المتهم الأول بعقوبة 20 سنة وهو المتابع بجناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة بغرض بث الرعب، كما قضت بإدانة المتهم الثاني بـ7 سنوات لملاحقته بتهمة المشاركة في جماعة إرهابية، وسلطت المحكمة ذاتها عقوبة 5 سنوات على 3 متهمين آخرين ، وفي المقابل أدين أحد رجال الأعمال بتبسة بعامين حبسا لمتابعته بجناية تمويل أفعال إرهابية وتقديم فدية للإرهابيين بعدما تم اختطافه صيف عام 2015، وتسربت آنذاك معلومات عن احتمال دفع فدية لإحدى المجموعات الإرهابية قدرت بـ 300 مليون سنتيم، كما حكمت المحكمة غيابيا بإدانة 3 متهمين بـ 20 سنة سجنا نافذا لوجودهم في حالة فرار. وكانت النيابة العامة قد طالبت بتسليط أقسى العقوبة على بعض المتهمين حسب التهم من 8 إلى غاية 20 سنة، فيما التمست هيئة دفاع المتهمين إسعاف موكليهم تارة بظروف التخفيف بالنسبة للبعض، وبالبراءة من التهم المتابعين فيها بالنسبة للمتهمين الباقين، وخلال جلسة المحاكمة التي امتدت لساعات أنكر أغلب المتهمين ما نسب إليهم من أفعال، وبخاصة رجل الأعمال المتابع في هذه القضية الذي أنكر من جهته تمويله للإرهاب ودفع فدية بعد تعرضه للاختطاف من قبل مجموعة مسلحة

الحمزة سفيان