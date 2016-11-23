حبس 03 شبان ضمن مافيا التهريب والمتاجرة في الأسلحة بتبسة

أودع أول أمس، قاضي التحقيق لدى محكمة تبسة 03 شبان تتراوح أعمارهم بين 26 و34 سنة الحبس في انتظار محاكمتهم بتهمة تكوين جماعة إجرامية منظمة لغرض حيازة وبيع وتهريب وإخفاء ونقل أسلحة نارية من الصنف الأول دون ترخيص من السلطات المؤهلة قانونا، حيثيات القضية تعود إلى الأيام القليلة الماضية حينما تمكنت مؤخرا فرقة البحث والتحري بأمن ولاية تبسة من استرجاع سلاحين ناريين بعد مداهمة منزل بحي الكنسية بمدينة تبسة وسمحت العملية بتوقيف الأشخاص الثلاثة وجاءت العملية على إثر معلومات وردت إلى ذات الفرقة، تفيد بوجود شبكة إجرامية خطيرة تنشط في مجال الحيازة والاتجار غير شرعي بالأسلحة النارية والمخدرات بإقليم مدينة تبسة محورها الأساسي حي الكنيسة تبسة ويصل امتدادها الإجرامي إلى غاية مدينة بئر العاتر، وعليه باشرت ذات الفرقة في تحرياتها وبعد عملية ترصد ومراقبة أسفرت على تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي البالغ من العمر 26 سنة وهو مسبوق قضائيا في نقل وتهريب وبيع الأسلحة النارية من و إلى إقليم مدينة تبسة حيث كان يحوز أسلحة نارية من الصنف الأول لكن حيل أفراد العصابة تمثلت في اختيار شخص غير مشبوه وغير مسبوق وغير ملفت الانتباه، لإخفاء قطع الأسلحة النارية داخل منزله وهو جاره البالغ من العمر 34 سنة ليتم اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة من طرف ذات الفرقة و استصدار إذن بتفتيش منزل السالف الذكر (الجار) أين أسفرت على توقيف المشتبه فيه وجاره وبعد التفتيش الدقيق للمنزل تم العثور بغرفة المعني بالأمر على سلاحين ناريين، الأول من نوع بندقية مضخية نوع كوبالت COBALT عيار 12ملم أمريكية الصنع و الثاني سلاح ناري فردي AP نصف آلي من نوع ماكاروف MAKAROV روسي الصنع حيث كانا مموهين بين الملابس، كما تم توقيف شخص ثالث يبلغ من العمر 30 سنة شريك ضمن هذه الشبكة.

الحمزة سفيان