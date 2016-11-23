انقاد باخرة تركية من الغرق بميناء عنابة





كادت صباح أمس باخرة تركية أن تغرق بميناء عنابة بعد أن فقدت التوازن خلال عملية تفريغ الحمولة بالرصيف رقم سبعة مما احدث حالة طوارئ قصوى استدعت تدخل طاقم من عمال الميناء بعد أن تم إجلاء طاقم الباخرة تحسبا لأي طارئ. تفاصيل الحادثة تعود إلى حدود الحادية عشرة من صباح أمس تزامنا مع انطلاق عملية تفريغ حمولة الصفائح الحديدية التي وصلت ميناء عنابة علي متن الباخرة التركية “ سيريناي 1” والتي تزامنت مع إقدام قائد الباخرة علي تفريغ المياه مما احدث اضطرابا في توازن الباخرة التي مال جزء منها وكاد أن يغرق بالبحر لولا تدخل طاقم من عمال الميناء بعد أن تم إجلاء طاقم الباخرة أين تم تفريغ الحمولة بعد أن صعد جزء منهم علي ظهر الباخرة لإعادة التوازن.للإشارة فإن الباخرة كانت متوقفة بالرصيف رقم 7 و كانت محملة بمئات الأطنان من صفائح الحديد.

فتيحة بوسعادة