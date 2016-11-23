انقاد باخرة تركية من الغرق بميناء عنابة

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جيجل / سيخلق قرابة ألفي منصب شغل : وزير النقل يأمر بالشروع في تهيئة الميناء الجاف بمنطقة الشادية
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جيجل / سيخلق قرابة ألفي منصب شغل : وزير النقل يأمر بالشروع في تهيئة الميناء الجاف بمنطقة الشادية
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